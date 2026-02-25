Кто останется без света 26 февраля в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 26 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
26.02.2006 с 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Большая Ивановка,
д. Малая Ивановка,
д. Старицы.
26.02.2006 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Дубицы,
д. Малые Борницы,
д. Большие Борницы (частично).
