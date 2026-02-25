Поиск на сайте
Кто останется без света 26 февраля в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 26 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

26.02.2006 с 10:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

д. Большая Ивановка, 

д. Малая Ивановка,

д. Старицы. 

 

26.02.2006 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ: 

д. Дубицы,

д. Малые Борницы,

д. Большие Борницы (частично).    