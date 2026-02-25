На Дороге жизни — легендарные «полуторки»

«Впечатления на всю жизнь: в память страшных блокадных зим, подвиге ленинградцев и защитников города по ледовой трассе Дороги жизни прошла колонна исторической техники.

Задумали этот пробег с Олегом Титберия, руководителем ленинградского отделения РВИО, 10 лет назад. Но именно сегодня — и погода позволила, и машины, поднятые поисковиками со дна Ладоги, снова были «на ходу» — исторический конвой состоялся. Помним, чего стоила нашему народу победа над фашизмом 80 лет назад. Не отступим и сегодня.

Часть трассы проехал за рулём мотоцикла — в 1941 мотоциклист Сергей Сергеев стал первопроходцем ледовой трассы. За рулем исторических автомобилей сегодня — герои нашего времени: поисковики, волонтеры и участник СВО из Ленинградской области Максим Четвёркин. Для всех участников сохранение памяти — личное дело и глубокое уважение поколению победителей», — отметил Александр Дрозденко.

В автопробеге по историческому маршруту до мемориала «Разорванное кольцо» (Всеволожский район) по льду Ладожского озера проехали ретроавтомобили: весь транспорт работал на Дороге жизни в годы блокады, автомобили подняты поисковиками со дна Ладожского озера и восстановлены при участии Ленинградского отделения Российского военно-исторического общества.

Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ленинградской области обеспечили безопасность при проведении мероприятия.

Автопробег завершился митингом у мемориала «Разорванное кольцо» — почтить память героев Дороги жизни пришли молодежь, волонтеры, участники СВО.