Главная на дороге

По образованию Екатерина Владиславовна – бухгалтер-экономист. Работала в сфере торговли, фитнеса, а теперь решила кардинально сменить направление и выбрала общественный транспорт.

- Увидела объявление и пошла учиться на водителя автобуса. И всем, кто сомневается, советую начинать действовать сегодня, – говорит Екатерина Чечкина.

- Почему вы выбрали такую «неженскую» профессию? Обычно дамы водят трамваи или троллейбусы, но не автобусы. По крайней мере, в Гатчине вы первая. Не страшно?

- Нет, не страшно. Я решила попробовать что-то совершенно новое. У меня неплохой водительский стаж – пятнадцать лет за рулем легкового автомобиля, и я поняла, что смогу. Заключила договор, прошла обучение, в декабре получила права категории D и после стажировки вышла на линию.

- Что самое сложное, когда пересаживаешься из легковушки в кабину автобуса? Габариты?

- Скорее всего, да. Всё то же самое, просто габариты транспортного средства больше. К ним нужно привыкнуть, остальное получится.

- На вашем автобусе коробка-автомат?

- Нет, я на механике.

- Перед выходом на линию сильно волновались?

- Были опасения, естественно, как всегда, когда начинаешь что-то новое. Первый рабочий день – 15 января – стал для меня особенным, но, когда он прошел, я поняла, что всё было не зря.

По прошествии первого месяца работы на линии Екатерина Чечкина уверена, что сделала правильный выбор: работа ей нравится. Водитель прекрасного пола работает на новом пазике на маршруте № 21, который курсирует между микрорайоном «Речной» и торгово-развлекательным комплексом на Пушкинском шоссе. График – четыре через два, рабочий день с шести утра до трех дня. Каждый день на линии – два водителя посменно. По словам Екатерины Владиславовны, пассажиры реагируют на женщину за рулем автобуса позитивно, многие удивляются, мужчины делают комплименты и даже дарят цветы:

- Гатчинцы – очень отзывчивые люди, мне нравится с ними общаться.