Как Ленобласть помогает участникам СВО

Анастасия Евгеньевна напомнила, что Ленобласть – один из регионов-лидеров по количеству мер поддержки участников СВО, и выделила отдельные инициативы. В числе основных – социальная сфера, образование и занятость, включая бизнес.

- С первых дней подписания контракта военнослужащим мы заводим так называемый социальный паспорт на его семью, чтобы оказывать необходимое сопровождение близким бойца. В первую очередь, конечно, женам, детям и родителям. В комитете соцзащиты создано отдельное подразделение, специалисты сразу начинают адресную работу, которая строится по основным ситуациям: поступление на военную службу, прохождение военной службы и увольнение с военной службы. Так проще систематизировать направления помощи, – пояснила Анастасия Толмачева.

По ее словам, самые популярные меры поддержки – это компенсация платы за ЖКУ, льготный проезд, выплаты при поступлении на военную службу и при ранении. В случае, если ранение привело к инвалидности, в Ленинградской области предусмотрены дополнительные финансовые меры – к тем, что приняты на федеральном уровне.

Большая помощь оказывается женам бойцов, начиная с этапа беременности: ежемесячные выплаты – более 10 тысяч рублей и свыше 40 тысяч – единовременная выплата при рождении ребенка. Это – также в дополнение к общим региональным мерам поддержки семей с детьми. Кроме того, для детей участников СВО предусмотрено бесплатное посещение детсада, бесплатное питание в школах. Еще – губернаторская стипендия для детей-студентов: если ребенок получает среднее профобразование – 5000 рублей, высшее – 8000 рублей.

В случае потери кормильца на каждого ребенка полагается ежемесячная выплата от региона – 9000 рублей до достижения 18 лет либо до 23 лет при обучении на дневном отделении.

Отдельный соцпакет предусмотрен при получении военнослужащим травмы, увечья, которое приводят к малой мобильности, инвалидности: меры поддержки предоставляются и на этапе реабилитации, и на протяжении дальнейшей жизни. Социальные гарантии закрепляются по статусу инвалида боевых действий.

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление о предоставлении бесплатного социального такси для инвалидов СВО 1 и 2 группы, а также для маломобильных – тех, кто не получил инвалидности, но нуждается в соцтакси.

- Военнослужащим, получившим особенно серьезные ранения, травмы, мы предоставляем все доступные услуги системы соцзащиты вне очереди, – отметила Анастасия Толмачева. – Какая бы помощь ни потребовалась: стационар, полустационар, уход на дому. Если очень тяжелая ситуация, есть система долговременного ухода, когда мы организуем присутствие специального помощника на дому, который может оказывать первичную медицинскую помощь.

Реабилитация и трудоустройство – через Кластер

Как подчеркнула Анастасия Толмачева, отдельная задача – трудоустройство тех, кто возвращается домой, потому что не всегда демобилизованный может вернуться на свою работу. Передовая технология для Ленобласти – предоставление услуг профдиагностики, профориентации, проф-

обучения и последующего трудоустройства в первую очередь силами команды, которая работает сегодня в Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске. Его ядро – Мультицентр социальной и трудовой интеграции, где знают, как работать с инвалидами – полностью переориентировался на работу с участниками спецоперации. В Кластере доступны услуги социальной, психологической реабилитации, юридической помощи.

Фонд «Защитники Отечества» – входное окно для получения услуг в Кластере. Там организована физическая реабилитация в центре адаптивной физкультуры и услуги Мультипротеза – это учреждение, которое дает консультации и проводит последующее протезирование, причем не только ветеранам боевых действий, но и гражданским лицам.

- Это большая комплексная помощь, аналогов Кластера в России нет, – сказала Анастасия Евгеньевна. – Мы взаимодействуем с регионами, которые интересуются этой практикой. Сейчас подписываем соглашение по сопровождению выстраивания подобной модели, а также по оказанию услуг участникам СВО из других регионов. Информацию о мерах поддержки военнослужащих и их семей можно найти на портале Центра социальной защиты населения или по телефону: 8-800-350-0605. Мы работаем с каждым, кто обратится. На региональном уровне по поручению губернатора мы организуем рассмотрение более сложных вопросов. На заседании межведомственной комиссии мы выясняем, какие сегодня задачи стоят на местах, чтобы помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывалась «бесшовно», адресно и своевременно.

В разговоре принял участие советник губернатора Ленинградской области по медицинской реабилитации участников СВО и ветеранов боевых действий, президент Международной федерации физиотерапевтов и реабилитологов Владимир Евполов. Он рассказал об особенностях развития Кластера и планах.

- Это уникальный центр, который во главу угла ставит потребности ветеранов боевых действий. Практикуется только индивидуальный подход: специалисты отталкиваются от потребностей пациента и медицинских целей. В первую очередь, рассматривается, что имеет пациент – сохранный объем движений. Дальше идет медицинская, физическая реабилитация. После этого мы его тренируем, возвращаем специфичные движения для работы, для досуга, – сказал Владимир Евполов и отметил, что большое внимание уделяется физкультуре и спорту. – Все наши бойцы – супер-спортсмены, если судить по нагрузкам, которые они перенесли. Но Ленинградская область большая, и не каждый сможет приезжать во Всеволожск, поэтому разработана модель децентрализации: в районах и округах области в ФОКах будут создаваться мультидисциплинарные центры по адаптивной физкультуре, к которым будут присоединяться наши коллеги из других регионов.

Представители регионального правительства и фонда «Защитники Отечества» подчеркнули, что в Ленинградской области налажена объединенная работа всех ведомств, направленная на обеспечение социальной справедливости и исполнение обязательств перед героями и их семьями. Отдельно участники конференции отметили отличную работу социальных координаторов фонда «Защитники

Отечества».

Андрей Соколов

Фото со страницы пресс-центра ТАСС во ВКонтакте