Комитет по АПК организует в районах оперштабы по полевым работам

«Прошу все районы обратить внимание на сложную ситуацию в агропромышленном комплексе из-за неблагоприятных погодных условий, по возможности оказать посильную помощь и поддержку, а также поставить этот вопрос на отдельный контроль в своей текущей работе», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В хозяйствах Ленинградской области скошено 48,6 тыс. га сельхозугодий, что составляет 37% от плана. Средняя урожайность зелёной массы многолетних трав — 121 ц/га, в 2024 году — 99 ц/га.

Заготовлено: силоса — 429 тыс. тонн (35% от плана); сенажа — 63,4 тыс. тонн (27% от плана); сена — 3,4 тыс. тонн (5% от плана).

На одну условную голову заготовлено 8,9 ц кормовых единиц кормов, что составляет 36% от плана.