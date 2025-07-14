Продолжается регистрация на конкурс «Это у нас семейное» для жителей Ленинградской области

В 2025 году самый народный конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал частью национального проекта «Семья». Во втором сезоне проекта участвуют почти 1,3 тысячи жителей Ленинградской области, регистрация на второй сезон проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

Как заявил на пресс-конференции первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, на второй сезон конкурса зарегистрировались уже 105 тысяч человек в составе семейных команд. Кириенко напомнил, что конкурс проводится по прямому поручению Президента России Владимира Путина, который сразу предсказал: этот проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» будет самым массовым. Так и произошло – в первом сезоне приняли участие около 600 тысяч человек со всей страны.

«В то время как другие конкурсы отличает жесткая конкурентная среда, «Это у нас семейное» – конкурс про счастье. Такой атмосферы радости и счастья, которая царит на полуфиналах и финале конкурса «Это у нас семейное», больше нигде не бывает. Самая большая радость – видеть счастливые лица детей. Каждый своим примером показывает пример взаимной помощи, поддержки, уважения, любви – это важнее призов и заданий. Помню, как в первом сезоне на церемонии награждения на сцену вышел пятилетний Арсалан Дампилов вместе со своей семьей, он попросил микрофон и искренне, от души крикнул: «Люди, спасибо!» Это было лучшее выступление. Люди, всем вам огромное спасибо!» – сказал Сергей Кириенко.

Также Председатель Наблюдательного совета конкурса рассказал, что по решению Президента во втором сезоне конкурса будет почти в два раза больше победителей. Они получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, член Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» Татьяна Голикова в видеообращении отметила, что задания конкурса способствуют формированию семейных ценностей и укреплению российских семей.

В новом сезоне конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировалось почти 1,3 тысяч жителей Ленинградской области, это почти 400 семей.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал подробнее о том, кто участвует во втором сезоне проекта, об увлечениях и мотивации семей. Так, в среднем в каждой семейной команде участвуют 5-7 человек, большинство родителей – это зрелые люди от 38 до 45 лет. В конкурсе чаще всего заявлены двое детей – в среднем это подросток 17 лет и средний ребенок 9 лет. В каждой семье есть хотя бы один представитель старшего поколения, средний возраст бабушек и дедушек – около 64 лет. А в каждой пятой семье есть представители четвертого поколения – прабабушки и прадедушки.

Дистанционный этап в новом сезоне доступен с первого дня регистрации, после создания семейного аккаунта и записи на сезон участникам открываются обязательные задания – это съемка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. После их выполнения семьям предлагается проявить себя в тематических заданиях (например, спортивные, творческие, посвященные темам культуры, истории, семейных традиций), которые открываются каждую неделю. Четыре новых задания были открыты сегодня.

Некоторые задания – авторские, их предлагают лично члены Наблюдательного совета, в состав которого входят известные семьянины, – деятели искусства и культуры, государственные и общественные деятели. Так, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева презентовала задание дистанционного этапа, которое киностудия «Союзмультфильм» предлагает участникам семейного конкурса во втором сезоне.

«В прошлом году мы просили семьи снять видео с эпизодами из мультфильмов и получили невероятное количество креатива. Нам прислали тысячи работ, одна семья даже сделала мини-мюзикл с песней из «Бременских музыкантов». В этом году мы следуем за модными тенденциями и хотим попросить конкурсантов снять постеры к нашим мультфильмам – сейчас хорошие постеры на вес золота. В награду обещаем не только призы, подарки и экскурсии, но и большую популярность победителям – их работы мы будем продвигать», – рассказала Юлиана Слащева.

Семья Степановых - победители первого сезона из Москвы рассказала, как проект изменил их жизнь. Степановы стали обладателями пятимиллионного сертификата на улучшение жилищных условий и внесли первоначальный взнос на квартиру в Люберцах, съездили в путешествие на Камчатку, а в прошлом году у пары родился четвертый ребенок. По итогам конкурса мама Инга вошла в состав Всероссийского родительского комитета.

Старт второго сезона конкурса «Это у нас семейное» был дан 27 мая 2025 года на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Тогда Президент России Владимир Путин поддержал запуск и отметил успехи проекта. Второй сезон конкурса посвящен теме культурного кода России. Регистрация семейных команд доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.