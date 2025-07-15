Ленинградская область увеличивает бюджет на капремонт

«Мы должны скорректировать бюджет, чтобы темпы, которые у нас взяты по капремонту, в том числе с учётом бюджетного софинансирования, не снижать», – подчеркнул Александр Дрозденко. Он также отметил, что со следующего года область будет включать в программу капитального ремонта многоквартирные дома, являющиеся объектами культурного наследия.

Комитет по сохранению культурного наследия уже подготовил предложения по адресам на следующий год в Гатчине и Выборге.

Кроме того принято единое постановление о финансировании проведения Дня Ленинградской области. В рамках выделенной субсидии капитальный ремонт многоквартирных домов в городах, принимающих День Ленинградской области, будет проводиться с опережением.