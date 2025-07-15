Ленинградская область увеличивает бюджет на капремонт
Ленобласть ежегодно будет увеличивать объемы финансирования капитального ремонта. Поручение проработать бюджет на перспективу до 2028 года дал губернатор Александр Дрозденко на аппаратном совещании правительства региона, посвящённом итогам и планам Региональной программы капремонта в многоквартирных домах.
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«Мы должны скорректировать бюджет, чтобы темпы, которые у нас взяты по капремонту, в том числе с учётом бюджетного софинансирования, не снижать», – подчеркнул Александр Дрозденко. Он также отметил, что со следующего года область будет включать в программу капитального ремонта многоквартирные дома, являющиеся объектами культурного наследия.
Комитет по сохранению культурного наследия уже подготовил предложения по адресам на следующий год в Гатчине и Выборге.
Кроме того принято единое постановление о финансировании проведения Дня Ленинградской области. В рамках выделенной субсидии капитальный ремонт многоквартирных домов в городах, принимающих День Ленинградской области, будет проводиться с опережением.
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