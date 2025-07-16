Лебеди 47-го региона

Часто меня спрашивают: действительно ли лебеди образуют пары на всю жизнь? И что происходит в случае гибели одного из партнёров? Действительно, знаменитая «лебединая верность» является подлинным научным фактом. Лебеди образуют стабильные пары на всю жизнь, а в природе могут прожить до 25 лет! Смена партнёра возможна только в случае гибели одной из птиц.

В России обитают три вида лебедей: лебедь-шипун, лебедь-кликун и малый (или тундровый) лебедь — всех их можно встретить в Ленинградской области. Птенцы всех видов лебедей рождаются грязно-серыми (можно вспомнить сказку «Гадкий утёнок»). С родителями они остаются до конца первого года жизни. К концу второго года у молодых птиц серыми остаются только голова и шея, а королевское снежно-белое оперение формируется лишь на третьем году жизни. Лебеди в основном— вегетарианцы. Это одни из немногих водоплавающих птиц, которые из-за своей большой массы не умеют нырять, поэтому собирают только ту пищу, до которой могут дотянуться с помощью своей длинной шеи.

Чем же отличаются друг от друга виды лебедей и откуда они получили свои названия?

Из Европы — на Вуоксу

Лебедя-кликуна называют так за громкие, трубные крики, которые он издает в полёте. Этот вид легко отличить от остальных по лимонно-жёлтому клюву с чёрным кончиком. Кликуны пролетают наш регион транзитом, останавливаясь лишь для отдыха на пути в тундру и лесотундру, где они выводят потомство. Лишь несколько десятков пар лебедей-кликунов продолжают свой род на наших лесных озёрах— эти птицы занесены в Красную книгу Ленинградской области.

Традиционно кликуны проводят холодное время года в Западной Европе, и тем удивительнее для учёных и жителей нашей области стал тот факт, что уже более 10 лет на реке Вуоксе, прямо в центре Приозерска, эти птицы остаются зимовать! В последние годы их количество здесь составляет более 50. Вуокса не замерзает на перекатах даже в сильные морозы, что позволяет лебедям кормиться. Первая пара кликунов осталась зимовать здесь более 10 лет назад, и после успешного опыта, скорее всего, именно эта пара осталась в Приозерске на зиму вновь, уже со своим потомством. На следующий год к ним присоединилось ещё несколько семей. С каждым годом количество зимующих лебедей-кликунов в Ленинградской области увеличивалось: в 2019 году в Приозерске зимовало уже более 20 птиц, а в январе 2020-го— более 50. Таким образом, «приозерские» лебеди по каким-то причинам решили остаться жить в нашем регионе круглый год.

Лебедь-кликун — обычно очень осторожная птица, предпочитающая труднодоступные места вдали от человека. То, что наши кликуны выбрали участок реки прямо в черте города,представляет интерес для будущих наблюдений и исследований. Учёные называют подобные скопления птиц группировками. Получается, что в Приозерском районе образовалась группировка лебедей-кликунов.

Транзитный регион

Второй вид — малый, или тундровый лебедь — внешне очень похож на кликуна, но меньше по размеру. У обоих видов лебедей клювы черно-жёлтые, но с различиями: у тундрового лебедя жёлтое пятно на клюве не доходит до ноздрей и имеет округлую форму, тогда как у кликуна оно заострённое и заходит за ноздри. Малые лебеди пролетают наш регион исключительно транзитом весной и осенью, задерживаясь лишь для отдыха и пополнения жировых запасов. Они останавливаются на полях, внутренних озёрах, на Ладоге и на мелководье Финского залива, задерживаясь до месяца. Гнездится малый лебедь в тундре. Всего через Ленинградскую область пролетает около 5 тысяч малых лебедей. Из всех видов лебедей малый лебедь является самым редким и занесён не только в Красную книгу Ленинградской области, но и в Красную книгу Российской Федерации.

Зимуют на Финском заливе

Третий вид лебедей нашего региона — лебедь-шипун. Его легко отличить от других по оранжево-красному клюву с чёрным наростом. Величественный силуэт приподнятых крыльев, характерный только для лебедя-шипуна, вдохновил русских балетмейстеров на создание знаменитого балетного образа. Шипуны легко уживаются с человеком, и именно этот вид часто становится украшением садов и парков. В дикой природе Ленинградской области шипуны впервые появились лишь несколько десятков лет назад, а сейчас на Финском заливе ежегодно гнездится около 50 пар этих лебедей. Как и в случае с кликунами на Вуоксе, на Финском заливе в районе города Сосновый Бор уже несколько лет подряд существует группировка зимующих лебедей-шипунов. С каждым годом их количество увеличивается. Зимой 2024 года в составе научной экспедиции, возглавляемой ведущим орнитологом нашего региона Владимиром Михайловичем Храбрым, мы насчитали более 250 (!) птиц. Благодаря мелководью и незамерзающим участкам Финского залива, группировка продолжает увеличиваться.

Дружить не нужно Если вам повезёт встретить семью лебедей, пожалуйста, не пытайтесь с ними подружиться! Эти белоснежные красавцы довольно агрессивно защищают своё потомство. Большая и сильная птица может нанести человеку серьёзную травму, если дело касается безопасности её детей. Не тревожьте лебедей; любуйтесь ими издалека — ведь их внешний вид является настоящим произведением искусства. В Ленинградской области есть место, где все три вида лебедей можно встретить одновременно — это государственный природный заказник «Лебяжий». Эта особо охраняемая природная территория (ООПТ) находится в Ломоносовском районе. Заказник вытянулся вдоль южного побережья Финского залива узкой косой длиной 35 километров — между городом Сосновый Бор и посёлком Большая Ижора. Во время миграции весной и осенью здесь отдыхают десятки тысяч лебедей. В бухтах заказника небольшие глубины, и птицы собирают пищу со дна с помощью своей длинной шеи. Лебедь-шипун — единственный из трёх видов лебедей, который здесь активно гнездится. Остальные два вида — лебеди-кликуны и тундровые лебеди — бывают в этих местах исключительно транзитом, хотя могут задерживаться на несколько недель. Очевидно, что в заказнике для них хорошая кормовая база, и птицы чувствуют себя в безопасности. На сегодня учёные во всём мире пришли к единому мнению, что самым действенным методом защиты животного мира является охрана среды обитания.

Создание ООПТ— лучшая реализация этой цели. Напомню, что к ООПТ относятся заповедники, национальные парки, заказники и памятники природы. Ленинградская область по праву гордится тем, что у нас уже создано более 50 особо охраняемых природных территорий. Почти десятая часть площади Ленинградской области— это территории ООПТ. Радует, что работа в этом направлении продолжается. Любите и берегите природу!

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