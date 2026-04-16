Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
17.04.2026 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Болотная уч. 20;
пер. Тихий д. 1, 2, 3;
ул. Ленинградских ополченцев д. 32, 33, 34, 36, 37, 40, 44, 46;
пер. Печёрский д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29;
ул. Тихая д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38;
ул. Молодёжная д. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38;
ул. Солнечная д.9;
ул. Ягодная д.7;
17.04.2026 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
гп. Сиверский:
ул. Первомайская д. 1-17;
ул. Красная д. 1-3;
ул. Заводская (ПАП);
ул. 123 Дивизии д. 2А, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10А, 12;
ул. Вокзальная д. 10А, 8, 4, 2а;
ш. Белогорское д. 1-15;
Оредежский пер. д. 2;
Детский сад;
17.04.2026 с 09:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Пудость (частично);
д. Ивановка;
д. Большое Рейзино (частично).
17.04.2026 с 09:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка.
17.04.2026 с 09:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
д Сабры,
п. Новый Свет (частично),
д. Малое Замостье.