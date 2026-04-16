Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 апреля

Гатчинские родители примерили на себя роль выпускников: прошли регистрацию, сели за парты, заполнили бланки и ответили на вопросы ЕГЭ по русскому языку. Правда, в усеченном формате. Цель мероприятия – наглядно продемонстрировать мамам, папам, дедушкам и бабушкам, что не так страшен черт, как его малюют. Этот посыл старшее поколение должно донести до своих тинейджеров: готовьтесь, соблюдайте экзаменационные правила и будет вам благо.