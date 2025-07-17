«Единая Россия» проведёт традиционную акцию «Собери ребёнка в школу»

«Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней. Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке ко Дню знаний получили порядка 287 тысяч школьников по всей стране. На базе нашей партии в регионах мы традиционно открываем специальные пункты, где соберём всё необходимое: наборы для учёбы и творчества, школьную форму, рюкзаки, спортинвентарь для последующей передачи детям. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах», — акцентировал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Подать заявку на участие в акции можно в региональных исполкомах и общественных приёмных «Единой России». В Ленобласти заявки на участие принимаются до 18 августа (включительно).

«В 47 регионе стартовала партийная акция «Собери ребёнка в школу», которая помогает детям подготовиться к новому учебному году. Совместно с депутатами, общественными объединениями и представителями бизнеса мы обеспечим юных жителей Ленинградской области необходимыми школьными принадлежностями — от рюкзаков до канцелярских товаров. В прошлом году нам удалось помочь более 570 детям. Это пример того, как совместные усилия могут решить важные задачи», — прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алёна Аршинова, также отметила, что параллельно с акцией «Собери ребёнка в школу» партия проверит готовность школ к 1 сентября.

«В «Родительской приёмке» принимают участие 15-16 тысяч родителей. Вместе с ними мы оценим качество проведённых строительных и ремонтных работ, состояние столовых, школьных территорий и спортплощадок. Наши депутаты также встретятся с родительскими комитетами и учителями, чтобы оказать школам помощь в подготовке к новому учебному году», — рассказала она.