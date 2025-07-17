"Это было недавно, это было давно..."

Есть такое слово - «колоноскопия». Для посвященных это не только неприятная медицинская манипуляция, но и важный аспект профилактики: колоректальный рак занимает лидирующее положение среди других разновидностей онкологии, и это тот случай, когда лучше перебдеть. Глубокими исследованиями желудочно-кишечного тракта занимаются врачи эндоскописты. Именно от их зорких глаз и умелых рук зависит качество исследования, а еще – от состояния пациента, который лучше всего себя ведет …во сне.