"Это было недавно, это было давно..."
- этот рефрен из популярной песни, ставшей киношлягером, стал названием новой программы, которую Парковое агентство Ленинградской области подарит всем зрителям 19 июля на аллеях старинного парка Демидовской усадьбы в Тайцах в честь 80-летия Великой Победы!
Настоящие музыкальные шедевры из лирической классики советского кино о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. прозвучат в исполнении:
Заслуженной артистки Санкт-Петербурга, солистки Михайловского театра Марии Литке,
приглашенного солиста Мариинского театра и театра Музыкальной комедии Игоря Шумаева,
солистов музыкального театра имени Шаляпина Павла Шнипова и Марии Елизаровой,
солиста "Петербург-концерта", обладателя Гран-При конкурса "Романсиада" Сергея Зыкова,
лауреата "Гатчинской Романсиады" Светланы Захаровой.
Знакомые, близкие сердцу мелодии артисты исполнят в сопровождении квартета музыкантов-виртуозов - инструментального ансамбля "Золотой состав" под управлением Дины Каминской.
В качестве ведущего программы выступит художественный руководитель "Гатчинской Романсиады" Борис Дёмин.
Начало программы в 14-00. Вход свободный.
Адрес: Ленинградская область, пгт Тайцы, Санаторское шоссе, усадьба Демидовых “Тайцы”