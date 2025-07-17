Урок безопасности для самых маленьких

Огнеборцы с большим энтузиазмом и понятным для дошколят языком рассказали о своей непростой, но такой важной работе. Дети с горящими глазами рассматривали мощную пожарную технику – блестящие красные автомобили, оснащенные множеством приспособлений. Пожарные продемонстрировали, какое оборудование они используют при тушении пожаров и спасении людей: это и длинные рукава, и спасательные инструменты, и многое другое, что помогает им бороться с огненной стихией.

Особый восторг вызвала боевая форма пожарных. Ребята узнали, почему она такая плотная и прочная, зачем нужны специальные шлемы и что такое дыхательный аппарат. Некоторым даже посчастливилось примерить элементы снаряжения, почувствовав себя настоящими героями.

Но самым важным моментом экскурсии стало выступление инспектора ОНДиПР Гатчинского округа Светланы Коробовой. Она в игровой форме объяснила дошколятам основные правила поведения при пожаре. Дети запомнили, что спички – не игрушка, нельзя прятаться от огня, а в случае пожара нужно немедленно звать на помощь взрослых и, конечно же, звонить по единому номеру спасения – 101 или 112. Инспектор подчеркнула, как важно не паниковать и знать как правильно эвакуироваться.

Такие экскурсии имеют огромное значение. Они не только расширяют кругозор детей, знакомят их с одной из самых мужественных профессий, но и, что наиболее важно, закладывают фундамент знаний о пожарной безопасности. В доступной и интерактивной форме дети усваивают жизненно важные правила, которые помогут им избежать опасности и правильно действовать в критической ситуации.

ОНДиПР Гатчинского округа