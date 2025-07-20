Отпуск – время для чтения

Зинаида Лонгортова, «Узоры оленьих троп»

В романе рассказывается о сложных условиях выживания северных народов в XVIII–XIX веках. В маленький таежный поселок Санхамгорт в хантыйскую семью приезжают сваты, где им была обещана в жены любая из старших дочерей. Но отец семейства не захотел отдавать старших, так как их помощь по хозяйству была необходима. После долгих уговоров две семьи сходятся в непростом решении: замуж пойдет самая младшая девочка – 13-летняя Кеваватнэ.

По словам Зинаиды Лонгортовой, главными героинями романа являются женщины ее рода, а сама книга – «гимн силе воли и выдержке северных матерей и жен». Презентация состоялась в декабре 2024 года, а в апреле этого года роман вошел длинный список премии «Большая книга» в номинации «Художественная проза».

Эдуард Веркин, «Сорока на виселице»

Добро пожаловать в мир будущего! Мир, в котором побеждены болезни, войны, голод и старость, открыты более двухсот экзопланет, и экспансия продолжается. Прекрасный новый мир, мир для всех. Кроме Яна. Но именно он, простой смотритель заповедника, волей случая попадает в состав Большого Жюри, которое определит дальнейший вектор развития земной цивилизации. Ждут ли нас в космосе? Ждет ли нас космос? По плечу ли он нам? Стоит ли «разгонять» мозг человека ради дальнейшего освоения Галактики? Останется ли после этого человек человеком?

В своем романе Эдуард Веркин исследует тему оправдания глобальных экспериментов над человечеством, феномен преодоления старости и эволюцию космических миссий.

Карина Шаинян, «Саспыга»

Если мертвые кони как ни в чем не бывало прибиваются к табуну, а живых людей забывают в тайге, – это значит, что по горам Алтая снова ходит саспыга. Нет ничего вкуснее ее мяса. И нет ничего желаннее. Туристка Ася отбивается от группы – ее нужно вернуть. Повар Катя находит беглянку, но вынуждена идти вместе с ней. Катю тревожит неестественно послушный конь и преследуют смутные воспоминания об охоте на саспыгу, ей хочется только одного – идти дальше по следу. Сможет ли она побороть себя, справиться с прошлым и спасти Асю от страшной судьбы?

«Саспыга» – мистический хоррор, вдохновленный мифами Алтая. А литературный агент Юлия Гумен говорит, что «Шаинян, возможно, изобрела новый поджанр – "алтайская готика"».

Ольга Птицева, «Двести третий день зимы»

Главная героиня романа-антиутопии живет в стране, где объявили вечную зиму. Двести дней идет снег, еду выдают по карточкам, а несогласных отправляют в морозильную камеру. Нюта не может уехать, так как со своим биологическим образованием она теперь нужна Партии холода: необходимо срочно разработать селективные виды морозостойких растений. В городе тем временем происходят странные события. Посреди сугробов расцветают желтые нарциссы. Местные власти уверены: во всём виноваты оппозиционеры, именно они хотят дестабилизировать обстановку.

Ольга Птицева в одном из интервью сказала, что для нее это история сильных женщин, которые не сдаются. «Да, снаружи бесконечный холод, запреты и насилие. Но если не впускать в себя тотальное расчеловечивание, то можно сохранить тепло, близость и способность созидать», – так автор охарактеризовала роман.

Михаил Левантовский, «Невидимый Саратов»

Володя Саратов переживает сложное время и не разговаривает с женой. А его дочка Катя получает заколдованный подарок… Один обычный день в небольшом городке превращается в сказку для взрослых. Реальность здесь неизбежна, хотя и граничит с невозможным, молчание прерывается любовными письмами, а вещи умеют разговаривать.

«Невидимый Саратов» – дебютный роман Михаила Левантовского, «Алиса в стране чудес» про мужчину, упавшего в нору любви к своей семье.

Ричард Осман, «Мы раскрываем убийства»

Бывший полицейский Стив Уилер наслаждается жизнью на пенсии. Викторины в пабе, любимая скамейка у пруда и верный кот по кличке Бандит – вот его простые радости. Лихие деньки остались в прошлом: теперь приключения – удел его невестки Эми. Эми Уилер не привыкла подолгу сидеть дома. Вот и сейчас она охраняет известную писательницу Рози Д’Антонио на частном острове в Атлантическом океане. Не работа, а мечта... Так думает Эми, пока поблизости не находят тело звездного фитнес-блогера, брошенного на съедение акулам, и сумку, набитую деньгами. Это не первая жертва, и связывает убийства только одно: всякий раз Эми была рядом с местом преступления. Кто-то открыл на нее охоту, и Эми обращается за помощью к единственному человеку, которому доверяет. Начинается стремительная гонка по всему миру, но смогут ли Эми, Стив и Рози опередить опасного врага?

Гэнки Кавамура, «Если все кошки в мире исчезнут»

Дни молодого почтальона сочтены. Оторванный от своей семьи и живущий один со своим котом Капустой, он не был готов к страшному диагнозу: жить ему осталось всего несколько месяцев. Но прежде чем он сможет привести свои дела в порядок, появляется дьявол с очень необычным предложением. Темная сила обещает продлить умирающему жизнь, но в обмен за каждый дополнительный день одна вещь в мире будет исчезать бесследно… С каждым исчезающим предметом почтальон размышляет о жизни, которую он прожил, о своих радостях и сожалениях, а также о людях, которых он любил и потерял.

«Если все кошки в мире исчезнут» – согревающая, забавная и глубокая книга о смысле жизни. Это международный бестселлер, разошедшийся тиражом более двух миллионов экземпляров.

Светлана Тюльбашева, «Лес»

Две москвички, Вика и Лика, едут на машине в путешествие по Карелии. В пути девушки останавливаются, чтобы собрать морошку, и теряются в незнакомом лесу. Во второй части книги рассказ ведется от лица мальчика Гриши, который с семьей переезжает в глухую деревню. Местные считают новых соседей странными. В конце обе несвязанные на первый взгляд истории соединяются в одну цельную картину, где мистика граничит с реальностью, а всё вокруг – не то, чем кажется.

«Лес» – дебютный роман Светланы Тюльбашевой, который вышел в 2024 году и сразу же стал бестселлером. Печатный тираж превысил 100 тысяч экземпляров. Сейчас идут съемки экранизации книги.

Елизавета Суралева

Иллюстрация freepik.com