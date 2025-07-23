Вызвать аварийку можно в приложении «Госуслуги Дом»

Жители многоквартирных домов могут оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой по официальному телефону, который управляющая организация внесла в ГИС ЖКХ:

- На главном экране приложения нужно нажать кнопку «Авария».

- Система подскажет, в каких случаях звонить (прорыв трубы, отключение электричества и др.).

- Внизу экрана появится актуальный номер АДС — можно сразу позвонить.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, потребуется получить гостевой доступ от собственника, который позволит управлять жильем, в том числе — совершать аварийные звонки.