Вызвать аварийку можно в приложении «Госуслуги Дом»
В приложении «Госуслуги Дом» появилась новая функция — быстрый вызов аварийной службы.
Жители многоквартирных домов могут оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой по официальному телефону, который управляющая организация внесла в ГИС ЖКХ:
- На главном экране приложения нужно нажать кнопку «Авария».
- Система подскажет, в каких случаях звонить (прорыв трубы, отключение электричества и др.).
- Внизу экрана появится актуальный номер АДС — можно сразу позвонить.
Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, потребуется получить гостевой доступ от собственника, который позволит управлять жильем, в том числе — совершать аварийные звонки.
«Если в многоквартирном доме происходит авария, важна каждая минута: чем раньше управляющая организация узнает об этом, тем меньшими ресурсами ее возможно устранить. Каждая управляющая организация, согласно постановлению правительства РФ № 416, обязана иметь круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу (АДС). Приложение «Госуслуги Дом» объединяет в одном окне решение всех вопросов ЖКХ, и теперь у жителя появился быстрый доступ к телефону аварийной службы», – рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.