Герои СВО: от защитников до созидателей

Социальные проекты — не про бизнес

Программа «Герои добрых дел» запущена по инициативе Комитета общественных коммуникаций 47-го региона, который с 2020 года поддерживает НКО по 13 направлениям. Для России это первый проект, который помогает фронтовикам реализовать идеи в некоммерческом секторе.

— У нас в области есть мощный механизм поддержки социальных проектов, — пояснила председатель комитета Екатерина Путронен. — Он отличается от бизнес-подходов. Мы даём не только деньги, но и знания, сопровождение, помощь в реализации.

Благодаря конкурсным отборам на гранты губернатора Ленобласти,можно получить до 4 млн рублей на различные проекты — от адаптивного спорта и поддержки ветеранов СВО до культурных и туристических инициатив.

От идеи до гранта

Второй поток собрал участников со всей области — из Лужского, Киришского, Приозерского и других районов. Многие пришли с уже готовыми идеями, которым не хватало лишь профессиональной огранки. Кто-то хочет создать патриотическое движение, кто-то желает внедрить иппотерапию для реабилитации ветеранов СВО, а кто-то — даже стрелковый тир.

— У нас в Приозерске строится духовно-просветительский центр. Неплохо бы построить оранжерею. Тогда можно будет и духовную пищу получать, и видеть красоту мира, — поделился своей задумкой участник СВО Алексей Брыльчин.

Эксперты ресурсных центров и других профильных организаций программы помогают таким идеям обрести конкретные очертания. На занятиях участники в режиме мастер-классов и семинаров узнают: как создать НКО «с нуля», правила подачи заявки на грант, нюансы бухучёта и налогообложения, секреты продвижения в цифровой среде.

Программа «Герои добрых дел» доказывает, как важно помочь бойцам не просто снова адаптироваться в мирной жизни,а найти новую миссию — созидать, объединять, вдохновлять. Уже в августе для участников стартует дополнительный конкурсный отбор грантов губернатора Ленобласти. Лучшие инициативы получат поддержку поддержку и экспертное сопровождение.

КСЕНИЯ БОНДАРЕНКО