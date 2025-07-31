Еда, мозг и вода

Процитирую эпизод из книги Дж. Медины «Возраст ни при чем». Он описывает сцену спасения человека, подавившегося в ресторане кусочком мяса. Пища закупорила трахею, и действовать нужно было мгновенно. Спаситель использовал прием Геймлиха, известный всем медикам: развернул пострадавшего, сунул руки ему под мышки, положил кулак под его грудную клетку над пупком и трижды сильно нажал. Кусок мяса вылетел наружу. Согласитесь, что для таких действий нужны сила и ловкость.

Знаете, что удивительного в этом эпизоде? Возраст спасителя – 96 лет! Им оказался автор знаменитого приема – торакальный хирург Генри Геймлих. Его коллеги рассказывали, что старый доктор был невероятно активен, занимался плаванием и гимнастикой, соблюдал диету. Попробуем вдохновиться его примером, подняться с дивана, забыть об очередной мыльной серии по ТВ и заняться собственной жизнью.

Питьевой режим

С возрастом чувство жажды притупляется. Чем это для нас опасно?

Даже при небольшом обезвоживании обменные процессы замедляются на 30 %. Мы не можем этого позволить, поскольку они и без того тормозятся отсутствием нормального (как раньше) баланса гормонов. Кроме того, обезвоживание ускоряет старение кожи, повышает утомляемость и вероятность головной боли. Если вы хотите себя дисциплинировать, ставьте на день 1,5–2-литровый кувшин с водой, чтобы контролировать таким образом свой питьевой режим.

Сейчас многие специалисты предлагают пить талую воду. Она по своей структуре близка к тканевой жидкости организма человека и при длительном ее употреблении способна очистить и восстановить ЖКТ, почки, поджелудочную железу, сосуды головного мозга. Рецептов ее приготовления сегодня в интернете много. Многим они могут показаться затратными по времени. Поэтому ученые уже давно сконструировали разные приборы для структуризации воды, которые можно купить в онлайн-маркетах.

По мнению немецких ученых, люди, выпивающие не менее двух литров воды в день, сжигают лишние 150 килокалорий и таким образом избавляются от избытка жира. Вода стимулирует симпатическую нервную систему, которая и регулирует обмен веществ. А увеличение скорости обмена веществ, как мы помним, сжигает дополнительные калории. Но нужный эффект достигается лишь за счет воды и ни в коем случае сладкой газировки или других напитков.

Чем дольше жуете – тем лучше

Процитирую нашего отечественного гуру питания Галину Шаталову. В своих книгах она постоянно напоминает о важности тщательного пережевывания пищи. И этому есть объяснение. Когда пища находится во рту, наш мозг, как компьютер, получая данные от вкусовых сосочков полости рта, решает, какими ферментами этот пищевой ком надо обрабатывать, пока он идет по ЖКТ. Главные ферменты, преобразующие то, что мы проглотили, находятся именно в нашей слюне. Так что чем дольше вы жуете, тем больше способствуете лучшему расщеплению и переработке веществ, вами проглоченных.

Несмотря на то что мы часто говорим о сжигании лишних калорий, напомню для женщин, вступивших в возраст менопаузы: нужно НЕ сбрасывать вес, а правильно питаться. Дело в том, что когда резко снижается выработка собственных гормонов, организм компенсирует гормональный дефицит, расходуя по мере необходимости запас биологических веществ, которые у женщины накапливаются в течение жизни в подкожно-жировой клетчатке. Любые резкие перемены в переломном возрасте могут нарушить сложившееся в организме равновесие и спровоцировать сосудистую катастрофу – инфаркт миокарда или инсульт.

Наше поколение помнит прекрасную актрису Наталью Гундареву, которая всегда было полной. Мы ее любили такой. И вдруг – внезапная смерть. Медики высказали предположение, что трагедия, которая произошла с ней, могла быть спровоцирована резким снижением веса и пластическими операциями. Для Гундаревой, много лет страдавшей гипертонией, это было рискованное мероприятие.

Резкие колебания веса вредны в нашем возрасте не только для сосудов, но и для кожи, для внутренних органов. Если тонус кожи и мышц снижен, то быстрая потеря жировой ткани приводит к образованию на коже сети глубоких морщин и опущению внутренних органов. В нашем с вами случае лучше не следовать диетам, а соблюдать общие принципы питания для сохранения стройности, предотвращения остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. Если же, несмотря на соблюдение этих принципов, ваш вес нарастает, то нужна консультация эндокринолога. Возможно, причина кроется в неправильной работе щитовидной железы.

Целебное питание

Общие принципы питания в возрасте после 50+ довольно просты. Ограничение калорийности уменьшает концентрацию соединений, связанных с возрастными воспалительными процессами, улучшает сон, настроение и повышает уровень энергии. Диеты с большим количеством овощей, орехов, оливкового масла, рыбы и цельных злаков (например, средиземноморская диета) улучшают рабочую память и снижают риск болезни Альцгеймера.

Если мы хотим быть здоровыми и жизнерадостными в своем возрасте, совсем не обязательно изощряться, чтобы разно-

образить свое меню.

«Человек прекрасно обходится низкокалорийной и малобелковой пищей даже при длительных и тяжелых физических нагрузках», – пишет в своих книгах Галина Сергеевна Шаталова. Стоит прислушаться к ее советам хотя бы по той причине, что доктор Шаталова, доказывая действенность своего метода, в 74 года проводила экспериментальные походы по пустыне, а в 85 лет продолжала читать лекции о своем методе целебного питания.

Мы с вами не ходим по пустыне, не пашем на тракторе и не носим воду на коромысле – у нас с вами достаточно низкая потребность в калориях. Нам нужны жиры, белки и углеводы, которые мы можем получить из белого мяса, рыбы, круп, овощей и фруктов, снизив потребление мучного и сладкого (подробно об этом мы рассказывали в нашей газете неделю назад, от 24 июля). Особенностью именно нашей возрастной женской кухни должно быть наличие в ней продуктов, богатых фитоэстрогенами, биофлавоноидами, витаминами, микроэлементами, и сочетание их таким образом, чтобы обмен веществ не замедлялся, а держался на приемлемом уровне.

При этом мы можем помочь себе еще одним средством – движением и физической культурой. Поговорим об этом в следующий раз.

Рецепт чечевичного хлеба с сайта «Меню недели»

Он хорош тем, что в чечевице много белка, а при такой, как здесь, обработке она не вызывает газообразования.

Ингредиенты:

- красная чечевица – 200 г;

- йогурт без добавок – 100 мл (можно заменить нежирной сметаной);

- яйцо – 2 шт.;

- масло оливковое – 2 ст. ложки;

разрыхлитель – 10 г;

- соль – 0,3 ч. л.;

- кунжут – 1 ч. л. (можно подсолнечные семечки или семя льна).

В тесто можно добавить сыр, измельченный на терке, оливки, маслины, укроп, тмин, куркуму и другие специи – по вашему вкусу.

Чечевицу промыть, замочить на 1–2 часа в большом количестве воды. За счет этого она станет мягче. Потом воду слить, чечевицу пробить в блендере. Добавляем все ингредиенты (без оливок, сыра и маслин – их потом). Еще раз всё пробиваем. Добавляем оливки, сыр. Духовку разогреваем до 180 градусов. Выкладываем тесто в форму, предварительно положив в нее бумагу для выпекания, посыпаем кунжутом. Выпекаем в форме 45–50 минут (в зависимости от вашей духовки). Я выпекаю в керамической.

Ирина Владимирова

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