В России выросло количество фейков с поддельными документами

Одним из наиболее заметных трендов в российском сегменте Интернета стало активное распространение сфабрикованных документов, имитирующих официальные распоряжения глав регионов и других властных структур.

Злоумышленники подделывали указы президента, создавали фальшивые приказы о срочной мобилизации, а также документы, касающиеся усиления мер безопасности. Основная цель таких подделок — вызвать панику среди населения и подорвать доверие к государственным институтам.

Уберечь себя можно несколькими способами:

— проявлять бдительность и критически относиться к информации, которую вы получаете из интернета;

— обращаться только к официальным источникам для подтверждения достоверности документов.

Вопросы борьбы с дезинформацией и методами противодействия этому явлению станут центральными темами международного форума «Диалог о фейках 3.0», организованного АНО «Диалог Регионы». Мероприятие пройдет 29 октября в Москве.