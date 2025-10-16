В России выросло количество фейков с поддельными документами
С начала года до сентября 2025 года в стране было зафиксировано 182 случая распространения поддельных документов. В интернете появилось более 29 тысяч их копий, которые были просмотрены 27 миллионов раз.
Одним из наиболее заметных трендов в российском сегменте Интернета стало активное распространение сфабрикованных документов, имитирующих официальные распоряжения глав регионов и других властных структур.
Злоумышленники подделывали указы президента, создавали фальшивые приказы о срочной мобилизации, а также документы, касающиеся усиления мер безопасности. Основная цель таких подделок — вызвать панику среди населения и подорвать доверие к государственным институтам.
Уберечь себя можно несколькими способами:
— проявлять бдительность и критически относиться к информации, которую вы получаете из интернета;
— обращаться только к официальным источникам для подтверждения достоверности документов.
Вопросы борьбы с дезинформацией и методами противодействия этому явлению станут центральными темами международного форума «Диалог о фейках 3.0», организованного АНО «Диалог Регионы». Мероприятие пройдет 29 октября в Москве.