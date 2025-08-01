С заботой о пассажирах

«Стараюсь возить так, как хотел бы, чтобы меня возили, - говорит Александр. - Я ведь хорошо знаю своих пассажиров: уже заметил, где кто обычно входит, в какую дверь предпочитают выходить. Конечно, все люди разные, но водитель должен всегда сохранять спокойствие». Новой работой он доволен: «Руководство адекватное, коллектив хороший, работа нужная».

Пассажиры 431-го маршрута иногда и не подозревают, с какой заботой их возит водитель. Память у Александра профессиональная, цепкая. «Я за салоном слежу всегда. Недавно ехала в автобусе девушка, я её сразу приметил, потому что она глаз от телефона не отрывала, - рассказывает шофёр. - Боялся, чтобы из-за этого телефона она ненароком не оступилась, не упала. И что вы думаете? Этот телефон я нашёл в салоне, уже в конце рейса! Естественно, ждал, что позвонит на него. Как же она без телефона? Как она вообще его оставила? Непонятно! А она позвонила только к концу дня. Конечно, постарался вернуть телефон как можно быстрее».

Компания благодарит Александра за внимательное отношение к пассажирам и ответственный подход к своей работе.

Информация НТА