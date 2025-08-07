«Чаепитие в Копорье» – самый душевный фестиваль этого лета
Дегустация копорского чая, фольклорная программа и творческие мастер-классы: 16 августа с 13.00 до 17.00 у стен Копорской крепости в третий раз пройдет праздник «Чаепитие в Копорье».
16 августа Музейное агентство приглашает на «Чаепитие в Копорье» – самый душевный фестиваль этого лета, посвященный знаменитому гастрономическому бренду Ленинградской области – копорскому чаю.
В этом году география иван-чая расширяется: помимо производителей из 47 региона на фестивале впервые будут резиденты из соседних областей! Любители напитка смогут оценить иван-чай, собранный в Карелии, Псковской и Новгородской областях, и сравнить его с копорским. Чайные ряды удивят разнообразием купажей, травяные сборы – своей изысканностью. Приглашаем на родину копорского чая: гостей ждут дегустация чая от десятка производителей, лекции о кипрее и веселые конкурсы.
Фольклорная программа познакомит с культурой и традициями ижор, коренного народа, проживающего на территории Ленинградской области. Никого не оставят равнодушными яркие костюмы, старинные напевы на ижорском языке и игра на традиционном музыкальном инструменте – кантеле.
Древнерусские игры «Лапта» и «Городки», ремесленные мастер-классы, возможность испытать себя в игре на старинных музыкальных инструментах: каждый найдет занятие по душе в перерывах между дегустациями иван-чая.
С 13.00 до 17.00 по входному билету на фестиваль каждый сможет:
- принять участие в мастер-классах по народным промыслам и игре на традиционных музыкальных инструментах
- послушать выступления фольклорных коллективов, а также лекции про культуру, быт и верования коренных народов Ленинградской области
- посетить ярмарку со свежим сбором от лучших производителей иван-чая Северо-Западного региона