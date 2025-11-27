40 лет с гатчинской «Победой»

Ровно сорок лет назад в центре Гатчины торжественно открылся самый современный на то время кинотеатр «Победа».

Главные герои «Победы»

- В этот особенный день мы в первую очередь отмечаем тех, кто ежедневно дарит зрителям эмоции, делает возможными встречи с киноискусством и создает особую атмосферу, – с такими словами обратился к собравшимся сотрудникам «Победы» режиссер и ведущий праздника Вячеслав Клюев.

Череду поздравлений открыл директор Гатчинского городского Дома культуры, подразделением которого является «Победа», Сергей Фикс.

- Сегодня мы говорим слова благодарности тем, кто своим профессионализмом и преданностью делает наш зал надежным и теплым домом для жителей и гостей столицы Ленинградской области. Каждый из вас – часть большой, слаженной команды: те, кто встречает гостей, кто следит за точностью сеанса, кто поддерживает технику в идеальном состоянии, кто создает свет и звук, кто оформляет афиши и заботится о зрителях. Благодаря вам «Победа» живет, развивается и остается любимым местом для огромного количества людей, – отметил Сергей Фикс.

В этот день было много наград. Благодарностью Гатчинского городского Дома культуры награждены исполняющая обязанности заместителя директора ККЗ «Победа» Наталья Маженова, заместитель директора по административно-хозяйственной части Елена Деньговская, звукорежиссер Владислав Орлов, старший кассир Юлия Андреева, редактор по репертуару Елена Бондаренко, уборщики служебных помещений Тамара Васильева, Наталья Иванова, Татьяна Евсеева, Валентина Мозолева, администраторы Марианна Кулешова, Людмила Кучмель, Александра Римша, Ксения Смольская, Анна Чижова, контролеры билетов Вера Плиткина и Ольга Ярне, подсобный рабочий Сергей Синицын и кассир Светлана Смирнова. И это еще не все награды.

Организаторы праздника постарались,чтобы этот день стал источником гордости и вдохновения как для сотрудников ККЗ «Победа», так и для тех, кто причастен к его процветанию. В связи с юбилеем киноконцертному залу вручили сертификат на приобретение телевизора.

Путешествие в историю

Праздник продолжился в расширенном формате уже в большом зале. Тема встречи – музыка и кино. На экране транслировалась хроника легендарной «Победы» – учреждения культуры, богатого историей и любимого зрителями, которое было и остается одним из основных центров культурной жизни Гатчины.

С композицией «Волшебный луч» праздничную программу открыли воспитанники танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо».

Сотрудников, ветеранов труда, преданных зрителей и друзей учреждения-юбиляра тепло приветствовала заместитель главы администрации Гатчинского округа Мария Титова. В своем выступлении она особо отметила талантливых и мудрых руководителей, которые смогли не только сохранить учреждение культуры в трудные годы перестройки и не менее трудные 90-е, но и завоевать авторитет всероссийского уровня. А сегодня «Победе» покоряются новые вершины. Мария Леонидовна вручила директору «Победы» Сергею Фиксу цветы.

Концертную программу дополнил экскурс в историю. Первый кадр – на экране фотография газеты «Гатчинская правда» со статьей об открытии кинотеатра «Победа»:

«Гатчинцы вместе со всей страной торжественно отметили 40-летие Великой Победы. Праздничное открытие кинотеатра «Победа» и первый киносеанс состоялись 8 мая 1985 года. …Директор нового кинотеатра (кинотеатр «Победа» начинал свою историю в здании, где сейчас находится Гатчинский ДК – прим. ред.), сохранившего название «Победа», Леонид Савельевич Сидоров пригласил в зал первых зрителей – партийных и советских работников, строителей треста № 49 и многочисленных участников субботников и воскресников, работников управления кинофикации Лен-

ОблИсполкома и пионеров школы № 1».

Именно Леонид Савельевич, фронтовик, стал инициатором строительства нового здания кинотеатра «Победа». Оно стало поистине всенародным делом гатчинцев, а его открытие – завершением народной стройки.

Также не понаслышке знали о войне первые сотрудники «Победы» – это старший администратор Наталья Ведюшкина, старший кассир Любовь Кульбис. Рекламой кинотеатра тогда занималась Тамара Туровцева, которая во время войны была зенитчицей, а киномеханик Владимир Азарёнок ребенком пережил блокаду Ленинграда.

История кинотеатра «Победа» – это, конечно, люди. Внутреннее убранство, техническая начинка, дисциплина и многие другие критерии, по которым оценивают учреждение, зависят прежде всего от руководителя. А талант руководителей всегда отражает эффективность коллектива.

С директорами кинотеатру везло: за всю историю это место занимали люди ответственные и талантливые. Вместе с Генриэтой Карповной Ягибековой началась золотая эпоха кинотеатра. Она пришла на смену Леониду Сидорову в конце 1980-х годов и не только продолжила традиции учреждения, но и внесла свежую струю в жизнь кинотеатра, оставив неизменной творческую атмосферу и дружескую обстановку в коллективе.

Кинотеатр стал площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий для детей и взрослых. Здесь родился новый кинофестиваль «Литература и кино». На экране «Победы» шли лучшие российские кинофильмы.

В 2021 году произошло объединение двух юридических лиц: Гатчинского городского Дома культуры и кинотеатра «Победа». Киноконцертный зал стал обособленным подразделением Гатчинского городского Дома культуры и теперь работает под руководством Сергея Фикса.

Организаторы юбилея выразили благодарность за исторические материалы, которые были представлены на экране, и поблагодарили всех людей, которые искренне любят свою малую Родину и бережно хранят ее историю. Это директор Гатчинского телевизионно-издательского комплекса «Ореол-Инфо» Галина Паламарчук, главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва и известный гатчинский краевед Андрей Бурлаков.

В честь юбилея киноконцертного зала «Победа» зрителям преподнесли особенный подарок – пригласили погрузиться в удивительный мир волшебной музыки кино. Она прозвучала в исполнении симфонического оркестра «Таврический» (художественный руководитель и главный дирижер – Михаил Голиков). За пультом зала «Победы» творил Дмитрий Ноздрачев. Гатчинцы тепло принимали молодых вокалистов. На радость поклонникам несколько популярных песен из кинофильмов исполнил народный артист РФ Виктор Кривонос.

Татьяна Можаева