Со следующего года дачников будут штрафовать за борщевик

Правообладатели участков, включая пользователей на основании публичных сервитутов, будут обязаны принимать меры по ликвидации инвазивных растений, в частности борщевика Сосновского. "Если на участке физического или юридического лица выявлены заросли растения, признанного опасным в пределах конкретного региона, собственник получает предписание об их обязательной ликвидации. Такие уведомления рассылаются региональными ведомствами. В случае неисполнения предписания к установленному сроку владельцев участков сначала предупредят, что борщевик так и цветет у них буйным цветом, а если ничего не изменится - последуют штрафы", - рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Размер штрафа должны определять уже на местах региональные власти.

Зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов уточнил, что правила начнут действовать с 1 марта 2026 года. Он напомнил, что борщевик Сосновского губит другие виды растений, выделяя в почву химические вещества, делает ее неплодородной. "Более того, один куст борщевика распространяет до 40 тыс. семян! Еще и людей обжигает", - подчеркнул он. За невыполнение требований по защите земель от инвазивных растений пользователи земель могут быть привлечены к административной ответственности. В некоторых регионах местным законом уже установлена ответственность за наличие борщевика на участке собственника. Такие нормы существуют в Московской, Ленинградской, Калужской и Вологодской областях. "С принятием федерального закона региональные власти должны будут привести местное законодательство в соответствие с федеральным, а правонарушители будут привлекаться к ответственности по закону субъекта в той части, в которой эти вопросы не урегулированы федеральным законом", - уточнил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Новый закон оставил вопросы включения тех или иных растений в перечень опасных видов инвазивных растений в ведении регионов, добавил он.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ