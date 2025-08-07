Стрелял в полицейских – и сел на 13 лет

Собранные следственным отделом по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2024 года в Коммунар по вызову прибыли сотрудники полиции: граждане сообщили о происшествии. Местный житель, пытаясь воспрепятствовать законной деятельности полицейских, пытавшихся пресечь нарушение общественного порядка, стал стрелять в них из охотничьего ружья.

В результате преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками СОБР «Гранит» регионального ГУ Росгвардии. К счастью, никто не пострадал. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Первые три года осужденный проведет в тюрьме.