Стрелял в полицейских – и сел на 13 лет
Житель Гатчинского округа признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и надолго отправился за решетку. Нарушитель общественного спокойствия, по душу которого прибыли стражи порядка, не придумал ничего умнее, как отстреливаться от полиции из охотничьего ружья.
Собранные следственным отделом по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Следствием и судом установлено, что в апреле 2024 года в Коммунар по вызову прибыли сотрудники полиции: граждане сообщили о происшествии. Местный житель, пытаясь воспрепятствовать законной деятельности полицейских, пытавшихся пресечь нарушение общественного порядка, стал стрелять в них из охотничьего ружья.
В результате преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками СОБР «Гранит» регионального ГУ Росгвардии. К счастью, никто не пострадал. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Первые три года осужденный проведет в тюрьме.