Живая нить времён

Героиня нашего проекта #ЯСАМА — руководитель общественной организации «Культурное наследие Южного Приладожья», жительница посёлка Мга Ираида Мартынова посвятила себя изучению и популяризации истории родного края. Благодаря её стараниям местные жители и гости посёлка узнают больше о культуре, традициях и достопримечательностях этих мест, сохраняя живую память о прошлом. В интервью нашему изданию Ираида Ивановна рассказала о деятельности своей организации, об инициативах, которые удалось воплотить в жизнь, а также поделилась планами на будущее.

ВДОХНОВЛЁННАЯ ИСТОРИЕЙ

Родилась Ираида Мартынова в деревне Родовое Псковской области. В 1952 году её семья сменила место жительства на посёлок Мга, только возрождавшийся из пепла войны. Здесь семье выделили участок, на котором они и обустроились.

С юных лет Ираида питала интерес к творчеству, искусству народных ремёсел и истории родного края. «В школьные годы у нас было много бесплатных кружков разной направленности. Художник-скульптор, основательница Мгинской детской художественной школы Лариса Михайловна Брызгалова организовала кружок лепки, который посещали ребята нашего посёлка. Некоторые из её учеников стали профессиональными художниками, многие, так или иначе, связали свою жизнь с творчеством. Благодаря её занятиям во мне зародилась искренняя любовь к искусству керамики», — рассказала Ираида Ивановна.

По окончании школы Ираида Мартынова прошла обучение в группе, образованной при Императорском фарфоровом заводе, по специальности «живописец по фарфору». Затем поступила на факультет графики в Ленинградское художественное училище имени В.А. Серова (ныне — Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха).

Четверть века Ираида Мартынова трудилась художником в археологии. На её счету немало археологических экспедиций, в том числе на Саяны и Кубань. После выхода на пенсию ещё восемнадцать лет Ираида Ивановна отработала в Комплексном центре социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге. Имеет звание «Ветеран труда».

ИЗ ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ В ДАЛЁКОЕ БУДУЩЕЕ

Завершив свою трудовую деятельность, Ираида Мартынова активно включилась в общественную работу.

Желание сохранить исторический облик поселка подтолкнуло Ираиду Ивановну к созданию общественного объединения, начало деятельности которого совпало со столетием Мги. Так, в 2001 году появилась общественная организация «Культурное наследие Южного Приладожья». Люди, интересующиеся историей малой родины, сплотились и стали вести совместную краеведческую деятельность.

Со временем организация начала сотрудничать с другими объединениями. Однажды на руководителя вышли поисковики, которым посчастливилось обнаружить уникальные артефакты бронзового века.

«Так как 25 лет я посвятила археологии, то сразу определила, что это непростые находки. Организовала школьников и вместе с ними отправилась в экспедицию. Вместе с ребятами мы отработали восемь лет. За это время под руководством ученых-историков и археологов были исследованы уникальные археологические памятники на реке Лаве и в бассейне реки Мга неподалеку от деревни Кирсино», — поделилась Ираида Ивановна.

В бассейне реки Мга был изучен погребальный комплекс средневековой ижоры. В результате раскопок было вскрыто частично или полностью семь оградок различной сохранности. Значительная часть выкладок, особенно в восточной и южной частях раскопа, оказалась разрушенной перекопами Второй мировой войны. Внутри оград были обнаружены наборы вещевого инвентаря, в том числе меч, топор, наконечник копья и коса. В разных местах встречались фрагменты керамических сосудов. В юго-западной части ограды было выявлено скопление женских украшений и вещей. Здесь же был найден железный нож с деревянной рукояткой, украшенной бронзовой оковкой. Внутри другой ограды находился комплекс находок: развал горшка, подвески «конек» и «уточка», игольник, цепедержатели, украшенные концентрическими кругами, оселок.

При финансовой поддержке правительства Ленинградской области силами организации два раза издавалась иллюстрированная книга «Южное Приладожье», написанная в соавторстве с краеведом Юрием Заклинских.

Кроме того, организация реализовала два грантовых проекта: «Мои года — моё богатство» и «Душа твердит — не падать духом», направленных на сплочение людей старшего поколения, обучение их чему-то новому, воплощение различных творческих идей и самореализацию в общественной жизни.

«Мы получили поддержку Благотворительного фонда Тимченко. Наш проект стал частью большого президентского проекта «Культурная мозаика малых городов и сёл Ленинградской области», объединившего участников НКО. В конкурсе приняли участие 30 некоммерческих организаций, 16 из которых не прошли конкурсный отбор. Наша организация оказалась в числе прошедших конкурсную процедуру», — рассказала руководитель организации.

Благотворительный фонд Тимченко — партнер некоммерческой организации «Творческие проекты Кайкино» — междисциплинарного культурного центра по развитию искусства, индивидуального творчества, предпринимательской деятельности и творческих индустрий на малых территориях. Организация способствует социально-экономическому развитию малых территорий, работает во всей Ленинградской области.

«Почти три года мы отработали при поддержке этого фонда и гранта губернатора Ленинградской области. На этом наше сотрудничество пока что приостановлено — сегодня фонд больше ориентируется на работу с подростками», — говорит Ираида Ивановна.

КЛУБ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Сегодня в организацию входит двадцать человек, но присоединиться к объединению может любой представитель старшего поколения.

Для участников организованы занятия, которые спланированы в соответствии с их пожеланиями. Это: просветительские занятия по краеведению, творческие мастер-классы по рисованию, вязанию, прядению, лепке глиняных игрушек-свистулек. Обычно они проходят в Мгинской объединенной библиотеке, в культурно-досуговом центре «Мга» или на стадионе.

Мгинская поэтесса Анастасия Везо, которая издала несколько сборников, ведёт творческий кружок для пенсионеров. Давний друг организации Ирина Демидова организует литературные встречи, знакомит участников с поэтами Кировского района, а также отвечает за музыкальное оформление мероприятий.

Татьяна Пушкова, которая 45 лет отработала учителем физкультуры в школе, ведёт группу «Здоровье» — участники организации собираются каждый вторник, выполняют комплекс упражнений, а также занимаются скандинавской ходьбой.

Геолог-палеонтолог, председатель Геологического клуба Санкт-Петербурга Юрий Заклинских проводит занятия по краеведению. Руководитель образцовой изостудии при культурно-спортивном центре «Назия» Лилия Фомина проводит мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, каллиграфии и волховской росписи по дереву.

Сама Ираида Мартынова обучает участников организации искусству керамики. Уже пятый год Ираида Ивановна участвует в фестивале «Корюшка идёт!». Здесь, в Городе мастеров, она представляет свою продукцию — авторские глиняные игрушки «Свистульки», пользующиеся неизменным интересом среди гостей мероприятия. Изделия мастерицы также можно увидеть на праздниках, например, посвященных Дню Ленинградской области. 23 августа Ираида Ивановна примет участие в международном фестивале «Созвучие культур» в Кировске.

В течение двух лет участники организации каждый месяц посещали с экскурсиями разные уголки Ленинградской области. Они побывали в Великом Новгороде, Ивангороде, Санкт-Петербурге и других городах. В организации поездок помогло Кировское туристическое агентство, возглавляемое Ириной Стоян. А недавно активисты ходили в поход, для них была подготовлена экскурсия по знаковым местам — от Грибного до Невского пятачка.

Творческую работу в организации планируется продолжить в начале учебного года. Руководитель намеревается вновь подать заявку на грант.

НА БЛАГО РОДНОГО ПОСЕЛКА

Сегодня в планах организации решение вопросов благоустройства территории поселка. «В основном все участники нашего объединения проживают в частном секторе, в юго-восточной части Мги. Эта часть населенного пункта находится в низине и часто затоплена, поэтому, прежде чем заниматься благоустройством территорий, необходимо наладить систему водоотведения. Данная проблема поднималась нами неоднократно. Решение было найдено совместно с НКО «Творческие проекты Кайкино» и ресурсным центром «Профи». С подачи наших партнеров мы решили организовать территориальное общественное управление (ТОС) из жителей частного сектора, постоянно проживающих здесь. Нами подготовлена документация, ждём решение Совета депутатов Мгинского городского поселения. После этого будем реализовывать проекты по благоустройству частного сектора юго-восточной части нашего посёлка», — рассказала Ираида Ивановна.

По её словам, ТОС позволит сообществу заниматься широкой деятельностью, например, организовать работу с молодежью, просветительские занятия и юридические консультации.

НЕ ПРОСТО ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

По словам Ираиды Мартыновой, объединение не только позволяет познакомиться с новыми интересными людьми, но и даёт ей стимул к движению. «Я всегда нахожусь в поиске — генерирую новые идеи и ищу способы их воплощения. Сегодня руководство организацией — это не просто любимое дело, но и моя обязанность», — улыбается наша собеседница.

Самым главным своим достижением Ираида Ивановна считает то, что организация только крепнет и пополняется новыми участниками. Это вдохновляет и не даёт опускать руки. «Организация — это отдушина для неравнодушных людей, которым все интересно», — говорит Ираида Ивановна.

По словам нашей героини, секрет её успеха заключается в позитивном взгляде на жизнь. «Если ты будешь смотреть на мир с улыбкой и иметь большое желание что-то сделать, у тебя обязательно всё получится. У меня внутри есть организаторская жилка, которая и подталкивает меня к новым свершениям», — уверена руководитель сообщества.

Елена Алексеева

Фото из личного архива Ираиды Мартыновой

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области