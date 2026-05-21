В Подпорожье подвели итоги межрегиональной конференции, посвященной наследию вепсов

Событие, прошедшее при поддержке губернатора Ленобласти, объединило ученых из Санкт-Петербурга, экспертов из Республики Карелия, представителей Тихвинской епархии и общественников.

Ключевым инфоповодом стало обсуждение феномена деревни Мягозеро. Участники конференции сошлись во мнении, что традиция Ильина дня является уникальным «живым мостом» между поколениями вепсского народа.

На конференции ведущие этнографы и лингвисты представили новые данные об ономастике и языковой картине мира вепсов Присвирья. Эксперты Международного центра реставрации и музея «Кижи» представили детальный анализ состояния деревянных храмов в Мягозере и Каргиничах, наметив пути их сохранения. Делегации из Карелии и Ленинградской области обсудили создание единого этнографического маршрута, связывающего два региона. АНО «Связь времен» анонсировала проведение масштабного фестиваля в Мягозеро 2 августа, который станет практическим продолжением научной дискуссии.

«Сегодня Подпорожье стало центром экспертного диалога. Мы увидели, что интерес к вепсской культуре объединяет академическую науку и живые общественные инициативы», — отметила директор АНО «Связь времен» Ирина Гуляева.

В рамках конференции также открылась выставка «Мягозеро — деревня, которую нельзя забыть», представившая авторский взгляд художников на быт и архитектуру вепсского края.