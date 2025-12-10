Почта России доставит Деду Морозу новогодние желания жителей Ленинградской области

В Ленинградской области установили специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу в почтовых отделениях: г. Тосно, пр. Ленина, д. 34, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 37, г. Выборг, ул. Крепостная, д. 30, Кировск, ул. Новая, д, 5.

Письма можно отправить не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его национальным коллегам. Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн. В Коми новогодние письма дети и взрослые могут отправить Кöдзыд Пöлю.

«Почта России ежегодно доставляет тысячи писем главному зимнему волшебнику. Под Новый год увеличивается и поток поздравлений, писем и открыток, которые люди отправляют друг другу. По традиции, мы установили специальные ящики для приёма новогодней почты. Дети и взрослые могут принести сюда свои письма Деду Морозу, а сотрудники почты отправят их в резиденцию адресата. Мы рады быть причастными к новогоднему волшебству и доставлять послания с мечтами и пожеланиями», — прокомментировал директор группы регионов Северо-Запад и Центр Почты России Александр Вакуленко.

Принимают послания для зимних волшебников и самые обычные почтовые ящики.

