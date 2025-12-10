В Ленинградской области — новое направление санаторной реабилитации для участников СВО

«Для качественной реабилитации ребят, которые возвращаются с фронта, санаторные «курсовки» будут доступны несколько раз в год по направлению лечащего врача. Важно, чтобы каждый, кто сейчас на фронте, знал — дома ждут и помогут обязательно», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее санаторно-курортное лечение при наличии показаний было доступно жителям региона по четырём профилям: «нарушение функций центральной нервной системы», «заболевания органов дыхания нетуберкулёзного характера», «система кровообращения» и соматические заболевания».