В Ленинградской области — новое направление санаторной реабилитации для участников СВО
Участники СВО из Ленинградской области с 2026 года смогут получать санаторно-курортное лечение по новому профилю — «нарушение функций опорно-двигательного аппарата». Соответствующее изменение в постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.
Рубрики: Общество
«Для качественной реабилитации ребят, которые возвращаются с фронта, санаторные «курсовки» будут доступны несколько раз в год по направлению лечащего врача. Важно, чтобы каждый, кто сейчас на фронте, знал — дома ждут и помогут обязательно», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Ранее санаторно-курортное лечение при наличии показаний было доступно жителям региона по четырём профилям: «нарушение функций центральной нервной системы», «заболевания органов дыхания нетуберкулёзного характера», «система кровообращения» и соматические заболевания».
