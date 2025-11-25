В столице Республики Карелия, Петрозаводске, состоялся II Международный конкурс «Славься, Карелия!». Этот конкурс организует и проводит творческое объединение «Сияние» города Москвы при поддержке министерства культуры. Жюри возглавляла доцент кафедры вокального искусства Петрозаводской Государственной консерватории им. Глазунова Елена Брацлавская.

В конкурсе приняли участие воспитанники нескольких учреждений образования и культуры из Гатчинского округа.

Класс начального эстрадного мастерства Гатчинской школы №11 вернулся с конкурса с настоящим подарком к 65-летию родной школы. У гатчинских школьников - три Гран-при конкурса. Квартет «АРТ-кадет», ансамбль «Росинки» и солист Иван Разживин стали абсолютными победителями.

Группа «МАМА23» стала лауреатом I степени, также звания лауреат I степени удостоены Анастасия Бобкова, Даниил Яковлев, Владислав Резников и Алина Дмитриева.

Инструментальное исполнение (балалайка) представлял на конкурсе Андрей Чернов, ученик преподавателя музыкальной школы Анатолия Александровича Мещерякова. Солисты Иван Разживин и Алина Дмитриева подготовлены руководителем студии Гатчинского Дома культуры Лилией Николаевной Линник.

Творческая командировка была насыщена не только конкурсными испытаниями. Гатчинская команда юных дарований возложила венок к вечному огню на «Могиле неизвестного солдата», выразив свое уважение к подвигу героев Карельского фронта. А еще организаторы подарили детям две увлекательные экскурсии - обзорную по Петрозаводску и поездку на водопад Кивач.

- Мы вернулись счастливые! – поделился общим настроением наставник юных дарований Гатчинской школы №11, организатор творческой поездки Михаил Шиловский. - Поздравляя нашу школу, мы благодарны всем, кто в нас верит: нашим родителям, преподавателям и, конечно, нашему директору Раисе Фоковне Василиу.

Татьяна Можаева