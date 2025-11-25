Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

26.11.2025 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ТУ:

п. ж/д ст. Слудицы, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Каменный ручей;

п. Новинка;

х. Разгуляево, ул. Центральная.     

 

26.11.2025 с 10:00 до 17:00 кратковременно 2 раза на 30 минут

Пудостьское ТУ:

д. Хюттелево.

 

26.11.2025 с 10:00 до 17:30

Пудостьское ТУ:

д. Черново,

п. Терволово.

        

26.11.2025 с 10:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

д. Старицы,

д. Новая.

 

26.11.2025 с 08:00 до 18:00

Сусанинское ТУ:

п. Семрино, ул. Охотничья, ул. Парковая, линия 1(частично), пр-т Большой (частично).

 

с 25.11.2025 с10:00 до 28.11.2025 до 18:00

Рождественское ТУ:

с. Рождествено, пр-т Большой.

 

26.11.2025 с 10:00 до 17:30

Сяськелевское ТУ:

д. Сяськелево, ул. Шоферская.

 

26.11.2025 с 10:00 до 17:30

Войсковицкое ТУ:

п. Войсковицы, промзона.

 

26.11.2025 с 10:00 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

д. Малые Колпаны.

 

26.11.2025 с 10:00 до 17:30

Веревское ТУ:

ДНП «Вайя».