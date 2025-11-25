Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
26.11.2025 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ТУ:
п. ж/д ст. Слудицы, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Каменный ручей;
п. Новинка;
х. Разгуляево, ул. Центральная.
26.11.2025 с 10:00 до 17:00 кратковременно 2 раза на 30 минут
Пудостьское ТУ:
д. Хюттелево.
26.11.2025 с 10:00 до 17:30
Пудостьское ТУ:
д. Черново,
п. Терволово.
26.11.2025 с 10:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
д. Старицы,
д. Новая.
26.11.2025 с 08:00 до 18:00
Сусанинское ТУ:
п. Семрино, ул. Охотничья, ул. Парковая, линия 1(частично), пр-т Большой (частично).
с 25.11.2025 с10:00 до 28.11.2025 до 18:00
Рождественское ТУ:
с. Рождествено, пр-т Большой.
26.11.2025 с 10:00 до 17:30
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево, ул. Шоферская.
26.11.2025 с 10:00 до 17:30
Войсковицкое ТУ:
п. Войсковицы, промзона.
26.11.2025 с 10:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
д. Малые Колпаны.
26.11.2025 с 10:00 до 17:30
Веревское ТУ:
ДНП «Вайя».