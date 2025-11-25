ЕГЭ в Гатчине: качественно, объективно и безопасно

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области подвел итоги ГИА - 2025 и обозначили задачи на 2026 год. Обсуждение проходило на заседании коллегии по теме «Эффективность организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего образования в 2025 году. Основные задачи повышения качества проведения ГИА в 2026 году».

Гатчинский округ признан лидером в Ленинградской области по качеству и объективности проведения ЕГЭ в 2025 году. А в рейтинге эффективности и качества проведения ГИА-9 уверенно вошел в ТОП-5.

Этот успех, по мнению специалистов, достигнут благодаря эффективной организации процесса, профессионализму всей команды ГИА и доверию со стороны учеников и их родителей.

- Все экзамены прошли без сбоев и нарушений, в штатном режиме: начинались вовремя, не было технических сбоев информационных систем, и ни один экзамен не был перенесен. Это большая командная работа, за что огромная благодарность, - подчеркнула председатель комитета общего и профессионального Вероника Реброва.

Напомним, что в этом году во всех периодах сдачи ГИА приняли участие около трех тысяч выпускников 9-х и 11-х классов школ Гатчинского округа. Шесть пунктов проведения ГИА-11 подключены к федеральной защищенной сети передачи данных, а в 19-ти пунктах ГИА-9 применяли технологию ОГЭ 2.0, которая позволяет передавать экзаменационные материалы в электронном виде по защищенной сети.

Выпускники Гатчинского округа – лидеры в регионе по количеству выбора предметов естественнонаучной направленности - профильной математике, информатике, биологии, физике, химии.

Ежегодно увеличивается количество высокобалльных результатов на ЕГЭ.

Благодаря «президентским дням», позволяющим выпускникам 11-х классов пересдать один из предметов, 80% пересдававших смогли улучшить свои результаты.

Для обеспечения безопасности при проведении ГИА третий год работает штаб под руководством должностных лиц администрации Гатчинского округа.