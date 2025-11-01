Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

«Артерия жизни»

Одной из страшных страниц истории Великой Отечественной войны стала блокада Ленинграда. 872 дня жители города боролись за свою жизнь и за свой дом. Самопожертвование, мужество и стойкость ленинградцев навсегда останутся в нашей памяти. Выстоять осажденному городу помогали Дорога жизни и «артерия жизни». Сегодня мы хотим рассказать о героическом труде и невероятном подвиге людей, создавших трубопровод, который подарил надежду ленинградцам.

Рубрики:  Общество

История «артерии жизни» берет свое начало весной 1942 года. В осажденном, на тот момент уже более полугода, Ленинграде начались проблемы с топливом. Изначально горючее доставляли по Ладожскому озеру в железных бочках, но немцы охотились за баржами с воздуха и к зиме потопили почти все из них. Перестал ходить транспорт, пожарные расчеты передвигались пешком, нечем было заправлять танки. Тогда и появилась идея создания «артерии жизни», которая проходила бы по дну Ладоги.

25 апреля Государственный комитет обороны принял постановление, по которому через озеро в течение 50 дней было необходимо протянуть трубопровод, который должен был обеспечивать топливом блокадный Ленинград, Балтийский флот и войска Ленинградского фронта. Проект секретного объекта «Особое строительство №6» утвердили 1 мая. Согласно документу, трасса должна была протянуться от мыса Кареджи на восточном берегу Ладожского озера до железнодорожной станции Борисова Грива на западном берегу.

Сложность поставленной технической задачи была невероятной: протяженность бензопровода - 35 км, из них 27 - по дну озера на глубине от 5 до 12 метров. Кроме самого трубопровода диаметром 10 см, это примерно размером с небольшой грейпфрут, необходимо было построить склад хранения горючего, насосную станцию, приемный пункт и эстакаду для налива железнодорожных цистерн. Строительство шло ночью под носом у противника в условиях абсолютной секретности.

Руководил проектом главный инженер Давид Яковлевич Шинберг. Реализацией занялись трубопроводные войска, инженеры, рабочие ленинградских заводов и водолазы Экспедиции подводных работ особого назначения, среди которых была и первая в мире женщина-водолаз Нина Соколова.

«Строительство сразу пошло таким темпом, что чертежи, выдаваемые сегодня на стройку, назавтра уже оказываются выполненными в натуре», – писал в своем дневнике главный инженер проекта Давид Шинберг. 19 июня 1942 года бензопровод был принят в эксплуатацию. К ноябрю 1943 года было прокачано 50 000 тонн топлива. Разбомбить трубопровод с воздуха немцы так и не смогли.

«Если рассматривать технологии, существовавшие в то время, а также учитывать, что строительство происходило при регулярных обстрелах и бомбежках, то срок, за который его возвели, рекордно короткий. Потому что в наших реалиях, с современным оборудованием данные работы происходят гораздо дольше», – прокомментировал Александр Цветков, начальник линейной производственно-диспетчерской станции «Кириши» компании «Транснефть-Балтика».

Более 80 лет назад «артерия жизни» не дала перестать биться сердцу осажденного города на Неве. В этом году нынешние нефтяники, коллеги тех, кто прокладывал трубопровод по дну Ладоги, нашли его фрагмент. Там, на восточном берегу Ладоги, земля сохранила часть бензопровода, а сотрудники «Транснефть-Балтики» совместно с Санкт-Петербургским поисковым отрядом «Обелиск» аккуратно подняли этот рарирет. Ценность для ленинградцев, для нефтяников и для общей памяти.

«Самое главное – найти, потому что это несколько часов поисков с металлоискателем и щупом. Ты натыкаешься на объект и не знаешь, что там, начинаешь копать. Там, на косе, была железнодорожная станция, много деталей и осколков попадается. Как с войны все осталось, так и лежит. Сохранность трубы очень хорошая, с учетом того, что и затапливалась территория, но там песчаные грунты. Песок вперемешку с глиной запечатал фрагмент и получилась такая глиняная шубка, что и сохранило, видимо, трубопровод», – рассказал Артемий Крылов, поисковик отряда «Обелиск» г.Санкт-Петербурга.

Этот артефакт пополнил архив Киришского историко-краеведческого музея. Официальная церемония передачи состоялась в середине сентября.

«Очень интересный и важный экспонат, который займет достойное место в нашей коллекции. Даже сейчас прокладка трубопроводов – это серьезное дело, которое иногда называют трудовым подвигом, а прокладка данного трубопровода, большая часть которого пролегала по дну Ладожского озера, – настоящий подвиг с большой буквы. Этот экспонат будет интересным дополнением к нашей блокадной экспозиции, потому что все местные жители знают, что бои под Киришами имели большое значение в истории Великой Отечественной войны. Именно они не позволили немцам пройти к Ладоге и к Свири, соединиться с союзническими финскими войсками и замкнуть второе кольцо блокады. Кроме того, Кириши – город нефтепереработчиков, и мы очень рады, что у нас в коллекции появился такой интересный экспонат», – поделилась Ольга Ершова, директор Киришского историко-краеведческого музея.

Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. На защиту Родины встали все национальности Советского Союза от мала до велика, и общими усилиями приближали заветный май 1945-го. Каждый успех на фронте помогал верить красноармейцам и тем, кто трудился в тылу, что враг будет разбит, Победа будет за нами. И «артерия жизни» стала одной из таких побед, которые поддержали дух поколения победителей.

Виктория КОВЕНЬКОВА

Фото из архивов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и Кронштадтского морского музея

Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области, Дома дружбы Ленинградской области и Ресурсного информационного центра СЗФО 