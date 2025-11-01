«Артерия жизни»

История «артерии жизни» берет свое начало весной 1942 года. В осажденном, на тот момент уже более полугода, Ленинграде начались проблемы с топливом. Изначально горючее доставляли по Ладожскому озеру в железных бочках, но немцы охотились за баржами с воздуха и к зиме потопили почти все из них. Перестал ходить транспорт, пожарные расчеты передвигались пешком, нечем было заправлять танки. Тогда и появилась идея создания «артерии жизни», которая проходила бы по дну Ладоги.

25 апреля Государственный комитет обороны принял постановление, по которому через озеро в течение 50 дней было необходимо протянуть трубопровод, который должен был обеспечивать топливом блокадный Ленинград, Балтийский флот и войска Ленинградского фронта. Проект секретного объекта «Особое строительство №6» утвердили 1 мая. Согласно документу, трасса должна была протянуться от мыса Кареджи на восточном берегу Ладожского озера до железнодорожной станции Борисова Грива на западном берегу.

Сложность поставленной технической задачи была невероятной: протяженность бензопровода - 35 км, из них 27 - по дну озера на глубине от 5 до 12 метров. Кроме самого трубопровода диаметром 10 см, это примерно размером с небольшой грейпфрут, необходимо было построить склад хранения горючего, насосную станцию, приемный пункт и эстакаду для налива железнодорожных цистерн. Строительство шло ночью под носом у противника в условиях абсолютной секретности.

Руководил проектом главный инженер Давид Яковлевич Шинберг. Реализацией занялись трубопроводные войска, инженеры, рабочие ленинградских заводов и водолазы Экспедиции подводных работ особого назначения, среди которых была и первая в мире женщина-водолаз Нина Соколова.

«Строительство сразу пошло таким темпом, что чертежи, выдаваемые сегодня на стройку, назавтра уже оказываются выполненными в натуре», – писал в своем дневнике главный инженер проекта Давид Шинберг. 19 июня 1942 года бензопровод был принят в эксплуатацию. К ноябрю 1943 года было прокачано 50 000 тонн топлива. Разбомбить трубопровод с воздуха немцы так и не смогли.

«Если рассматривать технологии, существовавшие в то время, а также учитывать, что строительство происходило при регулярных обстрелах и бомбежках, то срок, за который его возвели, рекордно короткий. Потому что в наших реалиях, с современным оборудованием данные работы происходят гораздо дольше», – прокомментировал Александр Цветков, начальник линейной производственно-диспетчерской станции «Кириши» компании «Транснефть-Балтика».

Более 80 лет назад «артерия жизни» не дала перестать биться сердцу осажденного города на Неве. В этом году нынешние нефтяники, коллеги тех, кто прокладывал трубопровод по дну Ладоги, нашли его фрагмент. Там, на восточном берегу Ладоги, земля сохранила часть бензопровода, а сотрудники «Транснефть-Балтики» совместно с Санкт-Петербургским поисковым отрядом «Обелиск» аккуратно подняли этот рарирет. Ценность для ленинградцев, для нефтяников и для общей памяти.

«Самое главное – найти, потому что это несколько часов поисков с металлоискателем и щупом. Ты натыкаешься на объект и не знаешь, что там, начинаешь копать. Там, на косе, была железнодорожная станция, много деталей и осколков попадается. Как с войны все осталось, так и лежит. Сохранность трубы очень хорошая, с учетом того, что и затапливалась территория, но там песчаные грунты. Песок вперемешку с глиной запечатал фрагмент и получилась такая глиняная шубка, что и сохранило, видимо, трубопровод», – рассказал Артемий Крылов, поисковик отряда «Обелиск» г.Санкт-Петербурга.

Этот артефакт пополнил архив Киришского историко-краеведческого музея. Официальная церемония передачи состоялась в середине сентября.

«Очень интересный и важный экспонат, который займет достойное место в нашей коллекции. Даже сейчас прокладка трубопроводов – это серьезное дело, которое иногда называют трудовым подвигом, а прокладка данного трубопровода, большая часть которого пролегала по дну Ладожского озера, – настоящий подвиг с большой буквы. Этот экспонат будет интересным дополнением к нашей блокадной экспозиции, потому что все местные жители знают, что бои под Киришами имели большое значение в истории Великой Отечественной войны. Именно они не позволили немцам пройти к Ладоге и к Свири, соединиться с союзническими финскими войсками и замкнуть второе кольцо блокады. Кроме того, Кириши – город нефтепереработчиков, и мы очень рады, что у нас в коллекции появился такой интересный экспонат», – поделилась Ольга Ершова, директор Киришского историко-краеведческого музея.

Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. На защиту Родины встали все национальности Советского Союза от мала до велика, и общими усилиями приближали заветный май 1945-го. Каждый успех на фронте помогал верить красноармейцам и тем, кто трудился в тылу, что враг будет разбит, Победа будет за нами. И «артерия жизни» стала одной из таких побед, которые поддержали дух поколения победителей.

Виктория КОВЕНЬКОВА

Фото из архивов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и Кронштадтского морского музея

Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области, Дома дружбы Ленинградской области и Ресурсного информационного центра СЗФО