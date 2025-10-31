Дела сердечные: не терпите, если «душит жаба»

…В кардиологическом отделении стационара Гатчинской КМБ наплыв пациентов – стандартная ситуация. Отделение обслуживает весь юг Ленобласти: здесь аккумулируются все инфаркты Сланцевского, Ломоносовского, Лужского, Волосовского, Тосненского районов и Гатчинского округа. Кардиологи работают не покладая рук. Гатчинская больница – один из четырех стационаров 47 региона, где в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» установлен ангиограф для стентирования сердечных артерий и проведения коронарографии (еще два – в областной больнице, и по одному – в Тихвине и Всеволожске).

Статины: без вины виноватые

- Олег Игоревич, с чем лежат в гатчинской кардиологии, помимо инфарктов?

- К нам поступают пациенты с острым нарушением сердечного ритма, тромбоэмболией легочной артерии, декомпенсацией сердечной недостаточности. Но больше всё-таки инфарктов и предынфарктных состояний.

- Какого возраста пациенты?

- Кардиологическая патология очень сильно помолодела. Если раньше к нам поступали люди в возрасте 70+, то сейчас очень много молодых инфарктников. Самому младшему пациенту, которого мы стентировали, было 19 лет. А в среднем получается, что основная масса инфарктов – это мужчины после 30 лет, женщины – от 40–45 лет.

- С чем вы связываете такое омоложение?

- Вероятнее всего, основные факторы – это стресс, в котором мы живем, и атеросклероз, к которому приводит неправильное питание, неправильный образ жизни и поздняя диагностика на амбулаторном этапе. К сожалению, люди часто не обращают внимания на кардиологические симптомы, не ходят к врачам. В результате совершенно необследованный человек поступает в больницу уже с огромным инфарктом миокарда.

- Отсюда вопрос: когда следует нанести визит кардиологу?

- Должны насторожить следующие симптомы: боли в грудной клетке давящего и жгучего характера, особенно если они связаны с физической нагрузкой или выходом на холодный воздух. Как правило, это кардиологические боли, и это уже повод для безотлагательного обращения к кардиологу. Плюс очень многие пациенты не знают уровень своего холестерина, а повышение холестерина – это изначально тревожный симптом, который требует обращения как минимум к участковому терапевту, а в идеале – к кардиологу.

- Получается, надо сдавать анализ крови на холестерин?

- Анализ крови на общий холестерин – это как средняя температура по больнице. Общий холестерин может быть незначительно повышен, но представлен в основном «вредным» холестерином – липопротеинами низкой плотности. А может быть сильно повышен, но «вредного» холестерина будет мало – преобладать будет «полезный», липопротеины высокой плотности. Поэтому, для того чтобы точно знать уровень своего холестерина и насколько интенсивно надо его снижать, нужно сдавать развернутый анализ крови – липидограмму. Хотя анализ на общий холестерин может послужить скринингом: если мы видим, что общий холестерин повышен, это сигнал, чтобы следующим этапом сдать кровь на липидный спектр.

- С какого возраста надо сдавать липидограмму?

- С учетом того что болезни сердца помолодели, лучше начинать после 30 лет, особенно если в семье были случаи ранних инфарктов, или инсультов, или, не дай бог, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что кардиологическая патология имеет в своей природе наследственный фактор, и тогда нужно обязательно после 30 лет контролировать липидограмму, сдавать развернутый холестерин. Если это первично, значит, раз в году. Если были нарушения липидного спектра, то как минимум раз в полгода.

- А если при этом доктор назначит статины – препараты для снижения уровня холестерина?

- Статинов бояться не надо. Почему-то никто не боится принимать другие препараты, но все боятся принимать статины. На самом деле в нашей популяции очень много мифов о вреде статинов: будто они провоцируют болезнь Альцгеймера, сахарный диабет, онкологию. Это абсолютно не так, потому что никакой доказательной базы возникновения этих заболеваний за счет приема статинов не существует. И, если человек принимает статины, он обязательно вместе с липидным спектром сдает анализ крови на печеночные ферменты – трансаминазы и на креатинфосфокиназы – мышечные ферменты. Если они в норме, значит, побочных эффектов нет. А реально снизить уровень «вредного» холестерина могут только статины.

Проводились исследования, доказавшие, что эффективность приема статинов при адекватном дозировании и контроле сопоставима с проведением большой кардиохирургической операции. Что бы вы предпочли: принимать одну таблетку в день или сделать большую операцию на открытом сердце?

Валидол – это мел и ментол

- Что ощущает человек, которого довели до предынфарктного состояния?

- Жгучую, сжимающую боль в грудной клетке. Для предынфарктного состояния характерна боль, возникающая при минимальной физической нагрузке или даже в покое. Особенно в покое! И боль достаточно интенсивная, которая может доходить до пика, когда человек чуть ли не кричит от боли. И тут уже надо вызывать скорую.

- Инфаркт свершившийся как выражается?

- Свершившийся инфаркт – это та же боль, но продолжительностью дольше 20 минут. Не заметить инфаркт довольно сложно, потому что при инфаркте боли сильные. Исключение составляют пациенты с сахарным диабетом, у которых болевые рецепторы несколько атрофированы, в том числе и болевые рецепторы сердца. Поэтому у диабетиков бывают малосимптомные инфаркты, когда боль не сильно выражена.

Но бывают и асимптомные или малосимптомные варианты инфарктов, которые протекают с болями в верхней половине живота, болями нетипичной локализации – где-то сбоку грудной клетки. Есть и безболевые формы, которые проявляются внезапной сильной одышкой или нарушением сердечного ритма – учащенным сердцебиением до 140 ударов в минуту или, наоборот, замедленным пульсом, меньше 40 ударов в минуту. И тут может разобраться только специалист. Но 70 % инфаркта протекает типично – с загрудинной давящей, сжимающей болью.

- Что делать в таких случаях до приезда скорой?

- Занять горизонтальное положение и обеспечить приток свежего воздуха, открыть форточки. Двигаться вообще нежелательно, потому что любое движение будет приводить к увеличению зоны повреждения сердца и может негативно сказаться на состоянии человека.

- Раньше в таких случаях принимали нитроглицерин…

- Дело в том, что не всегда человек может адекватно оценить свое состояние и те побочные эффекты, которые приносят лекарства. Нитроглицерин хороший препарат, но у него тоже есть ограничения. Допустим, если у человека инфаркт осложнен шоком, то есть резким снижением артериального давления, нитроглицерин категорически противопоказан, потому что он усугубит течение шока вплоть до остановки сердца. Адекватную лекарственную терапию может назначить только врач. Я лично не сторонник самолечения, потому что здесь могут быть нюансы. Да, пациент может принять нитроглицерин, если у него стабильное давление, если у него нет противопоказаний – глаукомы, например, и других.

- А валидол под язык?

- Валидол – это мел с ментолом. Валидол не оказывает никакого действия на инфаркт. Это рефлекторный препарат, который не зарекомендовал себя с положительной стороны при инфаркте миокарда.

- Бывает, что человеку делают кардиограмму и говорят: «Вы на ногах инфаркт принесли». Как такое может быть?

- Это либо малосимптомные инфаркты, характерные для диабетиков, где болевые рецепты атрофированы, либо человек не обращал внимания на сердечную боль и продолжал ходить с инфарктом. Потому что в нашем понимании боль – это что-то острое, как порез ножом. Сердечная боль очень часто не воспринимается как боль, потому что это давящее, сжимающее ощущение, и некоторые пациенты это игнорируют. Ну, и для того чтобы понять, был инфаркт или нет, одной ЭКГ мало. Здесь нужно сделать полное комплексное обследование, в том числе эхокардиографию, и посмотреть, есть ли нарушения зоны сократимости сердца.

- Раньше говорили, что инфаркт – это «мужская» болезнь, и у женщин она встречается реже…

- Нет, сейчас мы видим очень много женщин, которые переносят и инфаркт, и предынфарктное состояние. Единственно, всё это происходит несколько позже, чем у мужчин, когда в организме женщины начинается гормональная перестройка. Но тем не менее если мы возьмем статистику по перенесенным инфарктам среди мужчин и среди женщин, она будет более-менее одинаковая.

Укрощаем сердцебиение

- Как сейчас лечат инфаркт? Стентированием?

- Инфаркты лечат по-разному, но золотой стандарт лечения инфаркта – это, конечно, экстренная реваскуляризация – восстановление нормального кровоснабжения сердца. Бывают такие случаи, когда стентирование выполнить нельзя, и тогда речь идет о проведении больших операций, об аортокоронарном шунтировании. Но в основном всё-таки 90 % инфарктов лечатся при помощи стентирования, то есть в остром периоде. Чем быстрее мы запустим кровоток в артерии, тем быстрее человеку станет легче и тем меньше будет зоны инфаркта. Поэтому здесь главное – быстрое обращение пациента за медицинской помощью.

Зачастую бывает, особенно в отдаленных районах, когда люди сутками терпят сердечные боли. А та часть сердца, где произошел инфаркт, может сохранять свою жизнеспособность всего шесть часов. Чем быстрее человек обратится за медицинской помощью, тем большую часть сердца мы спасем. Если человека доставили в больницу в течение одного-двух часов – это вообще идеальный вариант, когда мы можем спасти практически всю зону, в которой произошел инфаркт.

Ведь что такое инфаркт? Это тромбоз, то есть закупорка тромбом сердечной артерии. И та часть сердца, которая снабжается этой артерией, за этим закупоренным участком перестает получать кровь и кислород. И начинает отмирать. Чем ближе тромбоз к устью артерии, чем более важная сердечная артерия закрыта, тем больше зона инфаркта. Поэтому чем быстрее мы устраним препятствие кровотоку – поставим туда стент или уберем оттуда тромб путем тромбоаспирации – тем меньше будет последствий для человека.

- В Гатчинской КМБ делают стентирование?

- Да, в Гатчинской клинической межрайонной больнице делают коронарографию и стентирование сердечных артерий. Если требуется более развернутая кардиохирургическая помощь, пациент переводится в специализированный медицинский центр в Петербурге (если это возможно при его состоянии).

- Какие еще сердечные недуги встречаются наиболее часто?

- Аритмии. Разновидностей аритмий очень много – около 200 видов, но ощущаются они пациентами плюс-минус одинаково: как учащение сердцебиения, как замедление сердцебиения или как перебои в работе сердца. Для того чтобы понять, какая аритмия у конкретного человека и насколько она опасна, требуется как минимум обращение к кардиологу и определенный комплекс диагностических процедур: электрокардиограмма, выполнение суточного мониторирования, эхокардиография и, возможно, дополнительные методы обследования, которые проводятся в том числе и в нашем кардиологическом отделении: стресс-эхокардиография, чреспищеводная стимуляция сердца.

Аритмии тоже помолодели в популяции. Поэтому если человек чувствует учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, это как минимум повод обратиться к кардиологу и пройти необходимое диагностическое обследование.

- Что может спровоцировать сердечные болезни, если нет отягощенной наследственности?

- Неправильный образ жизни, неправильное питание (ожирение) и вредные привычки: курение, гиподинамия, злоупотребление жирным и сладким, прием алкоголя в больших дозах и на регулярной основе. Но главный провокатор – это стресс, и чем больше стресса в жизни человека, тем быстрее протекают сердечные заболевания и тем более они выражены. Потому что стресс – один из факторов развития атеросклероза, а основной причиной развития сердечных заболеваний всё-таки является атеросклероз.

Отсюда – меры профилактики: сбалансированное питание без излишеств, отказ от курения и разумная физическая активность. Опять же, мы говорим о физкультуре, а не о спорте! Пожилым людям полезна ходьба в медленном темпе на свежем воздухе, умеренные кардионагрузки.

Екатерина Дзюба