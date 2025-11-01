Совет от службы приставов: не копите долг

Как рассказала начальник Гатчинского отделения УФССП РФ Ирина Дюкарева, суммы задолженностей колеблются от десяти тысяч до миллионов. Судебные приставы возбуждают исполнительное производство, уведомляют должника о возможности добровольного исполнения решения суда в пятидневный срок, и, если в течение пяти дней должник не спохватится, приставы делают запросы в соответствующие организации. И далее, в зависимости от ответов, принимают решения по банковским счетам, движимому и недвижимому имуществу: арестовывают и реализуют. Нереализованное имущество предлагается взыскателям в счет погашения долга. И должники лишаются машин, квартир, земельных участков.

Злостный алиментщик может быть ограничен специальным правом приставов в части водительского удостоверения – тогда придется до уплаты долга ходить пешком. Выезд из страны блокируется всем неплательщикам автоматически: достаточно накопить долг в размере 10 тысяч рублей. Ограничение снимается в течение суток, но бывают нюансы, и приставы советуют заранее провериться на предмет долгов и штрафов, чтобы денежные средства успели поступить на депозит службы судебных приставов. Иначе приставы не имеют права снять ограничения, даже если плательщик предъявит квитанцию об оплате. Граница откроется только тогда, когда деньги окажутся на депозите УФССП.

Приставы стоят на защите прав ребёнка

По данным судебных приставов-исполнителей, многие алиментщики отправились добровольцами на СВО, и деньги на содержание детей стали исправно поступать.

- Алиментные платежи не прекращаются, когда плательщик уходит на спецоперацию. Мы отправляем исполнительный лист в Минобороны, и алименты ежемесячно удерживаются с оклада военнослужащего, – поясняет Ирина Дюкарева. - В результате должники, которые годами не платили алименты, заключив контракт, стали очень активно погашать свою задолженность. Много тех, кто, помимо текущих платежей, самостоятельно вносит определенную сумму в счет долга. Кто-то 50 тысяч плюсом выплачивает, кто-то – 100 тысяч рублей, а некоторые погашают полностью задолженность – по триста, по четыреста тысяч зараз самостоятельно, чтобы далее удерживались только ежемесячные платежи.

Мало того, есть пример одной мамы, которая очень давно уклонялась от уплаты алиментов, а теперь погасила задолженность, чтобы восстановиться в родительских правах. У нее трое детей, минувшим летом всех троих забрали в детский дом, а мать ограничили в родительских правах. Однако женщина захотела вернуть детей. Ее нынешний муж находится в зоне боевых действий, и он помог ей – они полностью выплатили всю сумму алиментной задолженности. Сейчас идет процесс восстановления матери в родительских правах. Честно говоря, мы даже не ожидали такого исхода и очень порадовались за эту маму. Надеемся, что она действительно встала на путь исправления. Притом что сейчас, к сожалению, женщин среди алиментщиков значительно прибавилось.

- Все неблагополучные?

- Нет, есть и добросовестные плательщицы. Просто по решению суда, например, пятилетний ребенок остался с отцом. Мать – благополучная молодая женщина, не в должниках, алименты выплачивает с самого начала. Как только возбудили исполнительное производство, она сразу же пришла в службу приставов и представила сведения о месте работы, чтобы алименты выплачивались без долга. Потом она уволилась и на следующий же день явилась к приставу: говорит, не хочет, чтобы копилась задолженность. Ей выдали квитанцию на самостоятельную оплату алиментов, пока она не трудоустроена. И эта мама ведет абсолютно нормальный образ жизни, видится с ребенком, который живет с папой – такое решение вынес суд при разводе.

- Когда наступает административная ответственность за неуплату алиментов?

- Если родитель не платит два месяца и один день, мы имеем право привлечь его по статье 5.35.1 КоАП РФ. Есть папы, которым мы каждый месяц звоним и говорим: «Вам необходимо заплатить алименты». «А, да, хорошо, сейчас оплачу». И оплачивают. Если мы не звоним, разумеется, они забывают.

- Такие «напоминалки» входят в обязанности приставов, или это добровольная забота?

- Мы не занимаем ни сторону мамы, ни сторону папы – мы стоим на защите прав и интересов ребенка. Поэтому лучше мы позвоним и напомним, чтобы ребенок получил алименты, чем этот родитель накопит задолженность – со всеми вытекающими отсюда последствиями вплоть до обязательных работ или административного ареста.

- Но ведь, как известно, приставы могут и сами списывать деньги в счет долга?

- В соответствии с федеральным законом мы выносим постановление о списании денежных средств, и при поступлении любых сумм на счет должника все деньги списываются на депозит службы приставов. Но это принудительная мера. Да, разумеется, деньги идут в счет погашения алиментов, но из разряда должников плательщик выходит только в том случае, если он самостоятельно, добровольно перевел деньги на наш депозитный счет или напрямую взыскателю. Не все об этом знают, и должники думают, что если мы сами списали энную сумму, то административная ответственность за неуплату алиментов им не грозит. Это не так. И некоторые граждане при смене работы с перерывом стажа в несколько месяцев приносят потом справку о трудоустройстве и с удивлением узнают о том, что к ним будут применены меры административного характера. Потому что, видя период, за который не были уплачены алименты, приставы не имеют права не привлекать должника к ответственности. В таких случаях граждане часто оплачивают долг уже накануне суда или в день заседания.

- А уголовная ответственность по статье 157 УК РФ когда наступает?

- После вступления в законную силу решения об административном правонарушении, если должник уклоняется более четырех месяцев. И, кстати, к административной ответственности мы привлекаем даже алиментщиков с незначительными оплатами. Это раньше у должников была такая поблажка: они платили сущие копейки в качестве алиментов, задолженность висела, копилась, но к ответственности их не привлекали. Теперь если должник вносит малозначительную сумму – например, пять тысяч рублей вместо полноценного платежа – он будет привлечен к административной ответственности. А в случае дальнейшего уклонения и к уголовной.

- Каков сейчас минимальный размер алиментов?

- Для неработающих граждан алименты рассчитываются, исходя из среднемесячной заработной платы в Российской Федерации. В сентябре эта сумма составляла 25795 рублей 80 копеек на одного ребенка – четверть зарплаты. Данная сумма обновляется Росстатом и ее можно отслеживать. На двоих детей алименты платятся в размере 33% от зарплаты, соответственно, 34394 рубля 33 копейки.

Для работающих граждан алименты удерживаются из официального заработка, который не может быть меньше прожиточного минимума. Если по решению суда алименты должны выплачиваться в твердой денежной сумме, она рассчитывается от прожиточного минимума того региона, где проживает ребенок.

- А самозанятые как платят?

- У них тоже есть официальный заработок, но, опять же, они же имеют право указать в справке свой доход равным нулю. Разумеется, мы такие справки не принимаем, и, если доход в справке нулевой или равный, например, 10000 рублям, мы считаем алименты по среднемесячному заработку в стране. Потому что согласно исполнительным листам, судебным приказам, взыскивать алименты на одного ребенка следует в размере одной четвертой от любых видов доходов – в совокупности. Конечно, мы всё проверяем, и, если гражданин говорит, что зарабатывает 20 тысяч

рублей в месяц, а по счетам у него проходит 230 тысяч, возникает вопрос…

- Что происходит с алиментами при банкротстве должника?

- Алиментные платежи к банкротству не имеют никакого отношения. Неважно, банкротится человек или нет, платежи у него остаются.

- При разводе суд может не назначить алименты?

- Нет, алименты назначаются всегда, а дальше уже дело за взыскателем – предъявлять нам исполнительный лист или нет. Много отзывов исполнительных листов, когда стороны договариваются между собой. В таких случаях мы разъясняем взыскателям, что при отзыве у них есть право до 18-летия ребенка предъявить исполнительный лист нам обратно. Тогда, если, например, взыскатель забрал исполнительный лист, а через пять лет предъявляет его заново, мы согласно федеральным законам об исполнительном производстве рассчитываем алиментную задолженность только за последние три года.

Если ребенку исполнилось 18 лет, невыплаченная алиментная задолженность остается в качестве обычного долга. Должник уже не привлекается к ответственности за неуплату алиментов, но долг взыскивается обычными методами: мы ограничиваем все счета, арестовываем имущество и т.д.

- Ирина Игоревна, насколько действенны все эти методы в отношении злостных неплательщиков, особенно из числа неблагополучных?

- Конечно, сознательность граждан в данном случае играет не последнюю роль, но и применяемые меры тоже очень эффективны. Например, один из должников находился в местах лишения свободы и вышел этой весной. Во время отбывания наказания он получал какую-то небольшую зарплату за свои труды, из этих денег шли алиментные отчисления – естественно, мизерные. И вот, оказавшись на свободе, гражданин столкнулся с тем, что у него скопился миллионный долг по алиментам. Он устроился на работу, а пристав ограничил его в праве управления транспортным средством – после ограничения должник за три платежа погасил всю сумму долга, полностью. И теперь ежемесячно идут алиментные отчисления с места работы, уже без задолженностей. Так что было бы желание, а возможность исполнить свои обязательства находится даже у лиц с непростой биографией.

Накануне 160-летия службы судебных приставов я поздравляю всех коллег с юбилеем нашей славной профессии. Ваш ежедневный труд подтверждает, что понятие чести мундира – это не просто слова, а настоящий стиль жизни, воплощенный в высоких профессиональных качествах и бескорыстии. Отдельно хочу выразить благодарность ветеранам службы: ваши ценные советы, огромный жизненный опыт и приверженность традициям служат ориентиром для молодого поколения сотрудников. Именно благодаря вашему примеру наша служба продолжает оставаться авторитетной структурой, заслуживающей доверия и признания в обществе. Пусть этот юбилей станет символом новых достижений, профессионального роста и благополучия каждого сотрудника. Желаю, чтобы ваша работа приносила удовлетворение и ощущение значимости вашего вклада в общее дело.

Екатерина Дзюба