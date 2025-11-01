Ксения Савинова покорила мировую арену

Также она стала серебряным призером в клубном зачете. Это был первый старт российских гимнасток после возвращения на международную арену.

Ксения начинала заниматься гимнастикой под руководством Евгении Елисеевой в Гатчине, училась в Большеколпанской школе. Сейчас она занимается в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Чуть ранее Ксения Савинова стала чемпионкой финала «Кубка сильнейших» по художественной гимнастике среди юниорок, который прошел с 19 по 21 октября в Москве.

«Кубок сильнейших» — один из крупнейших турниров по художественной гимнастике в России, участие в котором приняли 700 гимнасток из 11 стран. Ксения отлично прошла все этапы соревнований и завоевала золотую медаль в многоборье, а также золото за упражнение с булавами и два серебра — за обруч и ленту.

Лучшие гимнастки «Кубка сильнейших» отправятся в Китай, где 10 ноября стартует турнир «Небесная грация».