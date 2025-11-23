«Освобождение Европы»: как это было

11 ноября в Гатчине в региональном Штабе общественной поддержки «Единой России» открылась выставка «Освобождение Европы. Подвиг Красной армии». Выставка организована в рамках проекта Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов.

Проект стартовал год назад с исследовательского конкурса: участники со всей России присылали истории своих родных или земляков – героев Великой Отечественной войны, участвовавших в освободительных опера-циях на территории Европы. В честь 13 освобожденных советскими солдатами европейских столиц были отобраны 12 победителей конкурса и один победитель тематической викторины, которые увидели своих героев на картине художника Алексея Крюкова.

На выставке, подготовленной движением «Бессмертный полк», представлены 13 плакатов с историями и фотографиями героев, а также 11 плакатов, повествующих о важных этапах военных и освободительных операций на территории Европы в 1944–1945 годах.

В центре выставки – картина художника, запечатлевшая встречу воинов-победителей в Берлине в мае 1945-го. 80 лет спустя, в мае 2025-го, выставка «Освобождение Европы» впервые была представлена в московском Музее Победы на Поклонной горе. Теперь 15 таких выставок будут представлены в разных регионах России.

Чтобы знали и помнили

- Данная выставка имеет огромное значение в современных реалиях. По всей стране, во всех регионах нашей необъятной страны был проведен конкурс «Освободители Европы» – собраны истории о героях Великой Отечественной войны, рассказанные внуками и правнуками победителей. Мы в очередной раз хотим напомнить всем о том, что мы не просто победили фашизм – мы освободили мировое сообщество от фашизма, – отметил руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Ленинградской области Никита Маненок.

В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, специальной военной операции, школьники и преподаватели, представители ветеранского актива Гатчинского округа, жители города. Учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, председатель Ассоциации педагогов Ленинградской области Иван Хеорхе привел на выставку ребят из 8, 10 и 11 классов:

- Это не просто выставка, а в первую очередь определенный ценностный ориентир для подрастающего поколения. Поэтому сегодня здесь почти сто человек из гимназии, четыре класса, и мы с ними и на уроках, и во вне-урочной деятельности говорим о таких важных вещах, как победа, память о наших предках, о героях и о важности сохранения этой памяти, – сказал Иван Иванович.

Почетные гости высоко оценили экспозицию. Заслуженный военный летчик России, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества и других орденов, полковник в отставке Николай Васильевич Калинин всю жизнь посвятил военной авиации, а затем гражданской и сегодня работает в Гатчинском музее истории военной авиации. По его оценке, выставка интересная и познавательная, особенно для молодежи:

- Самое главное, что здесь представлены не только герои, но и европейские города, которые освободили советские солдаты. К сожалению, не все сейчас знают о том, что большая часть Европы была освобождена именно Красной армией. Это большой подвиг участников Великой Отечественной войны, потому что, когда ты воюешь за свою землю, тебе помогает весь народ, а когда это происходит на чужой территории, где местное население и языка русского не знает, всё гораздо сложнее.

Ветераны боевых действий, участники специальной военной операции Сергей Лущилин и Вадим Новожилов, делясь впечатлениями от выставки, отметили ее особую актуальность для подростков, школьников, студентов:

- Молодежь должна знать, что мы живы и свободны благодаря подвигу дедов и прадедов, и сейчас в ходе специальной военной операции всё повторяется: наши бойцы снова борются с нацизмом. Мы в свое время больше знали о войне, у нас в школе хорошо велось патриотическое воспитание, и теперь, видимо, наша очередь работать с подрастающим поколением – чтобы знали и помнили.

Фильм «Операция Багратион»

После презентации выставки состоялся показ документального фильма «Операция Багратион», снятого десять лет назад, к 70-летию Победы. Кинолента повествует о крупнейшей освободительной операции Красной армии летом 1944 года, в результате которой германской группе армий «Центр» было нанесено сокрушительное поражение: освобождена Белоруссия, часть Прибалтики, восточные районы Польши. Полторы тысячи красноармейцев – участников операции – были удостоены звания Героя Советского Союза, сотни тысяч были награждены орденами и медалями СССР.

В фильме о легендарной операции «Багратион» спустя 70 лет рассказывают ее непосредственные участники – ветераны Великой Отечественной войны.

В открытии выставки принял участие член президиума Гатчинского городского совета ветеранов войны и труда, кандидат философских наук, подполковник в отставке Игорь Анатольевич Наумов. Его отец – Анатолий Васильевич Наумов – и тесть – Михаил Александрович Кучин – были участниками операции «Багратион».

- Они оба были 1926 года рождения, – рассказывает Игорь Анатольевич. - На момент начала операции им не было восемнадцати, но их призвали на фронт, и они участвовали в освобождении Белоруссии и Европы. Папа дошел до Кенигсберга, а Михаил Александрович был дважды ранен во время наступательной операции, попал в госпиталь… Выставка «Освобождение Европы» – отличная. Меня, конечно, особенно заинтересовал стенд, посвященный Кенигсбергу, потому что там в боевых действиях участвовал мой отец…

Участники операции «Багратион»

Анатолий Васильевич Наумов был родом из Владимирской области. Он родился в сентябре 1926 года, семья была большая – семеро сыновей и три дочери. В Великую Отечественную войну братьев призвали на фронт. Анатолий Васильевич после

8 классов школы работал на фабрике и был призван в ряды РККА в ноябре 1943 года. С мая 1944-го воевал в составе экипажа танка Т-34 в 4-й гвардейской танковой бригаде 2-го гвардейского танкового корпуса 3-го Белорусского фронта. Участвовал в операции «Багратион», освобождал Минск, Витебск, Вильнюс, Каунас, Кенигсберг. После войны проходил военную службу в Германии, в Мурманской области. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Оба сына Анатолия Васильевича стали кадровыми военными. Герой операции «Багратион» ушел из жизни рано – в 1972 году. Его потомки уже более 30 лет живут в Гатчине.

Михаил Александрович Кучин родился в 1926 году в крестьянской семье в Рязанской области и после восьмилетки работал трактористом. Его отец погиб в 1941-м под Ленинградом, а Михаила призвали в ноябре 1943-го и направили в 126-й учебный полк в Орехово-Зуево. С мая 1944 года он принимал участие в боях автоматчиком в 52-м гвардейском стрелковом полку 17-й гвардейской стрелкой дивизии 3-го Белорусского фронта. Первый раз был ранен в июне

1944-го и после госпиталя вернулся в свою воинскую часть. Второе, тяжелое, ранение Михаил Александрович получил под Каунасом в ходе операции «Багратион» и два месяца лечился в госпиталях Смоленска и Москвы. Затем был направлен в военное училище в город Куйбышев, где и встретил Победу.

Михаил Александрович стал кадровым военным, служил в Калининграде в 98-м тяжелом танкосамоходном полку Прибалтийского военного округа, в Германии, затем в Латвии, где в 1976 году был уволен по возрасту в запас в звании подполковника. В Гатчину Михаил Александрович с семьей переехал в 1996 году. В 2000 году Указом Верховного Главнокомандующего РФ ему было присвоено звание полковника. Михаил Александрович Кучин был награжден многими орденами и медалями СССР и Российской Федерации. Его не стало в 2010 году. Захоронен герой операции «Багратион» на кладбище в Войсковицах.

…Великая Отечественная война всё больше отдаляется, уходят в небытие ее участники и свидетели, а вместе с ними – уникальный жизненный опыт военного поколения. Проект «Освободители Европы», инициированный Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России», помогает избежать забвения и сохранить нашу великую историю для новых поколений потомков победителей.

Екатерина Дзюба