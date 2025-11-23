Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.11.2025 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ТУ:

п. ж/д ст. Слудицы, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Каменный ручей,

п. Новинка,

х. Разгуляево, ул. Центральная.     

 

24.11.2025 с 10:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

с. Рождествено, пр-т Большой.

 

24.11.2025 с 09:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет, промзона.

 

24.11.2025 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Раболово.       

 

24.11.2025 с 08:00 до 18:00

Сусанинское ТУ:

п. Семрино: ул. Охотничья, ул. Парковая, линия 1-я (часть), пр-кт, Большой (часть).       