Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
24.11.2025 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ТУ:
п. ж/д ст. Слудицы, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Каменный ручей,
п. Новинка,
х. Разгуляево, ул. Центральная.
24.11.2025 с 10:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
с. Рождествено, пр-т Большой.
24.11.2025 с 09:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет, промзона.
24.11.2025 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Раболово.
24.11.2025 с 08:00 до 18:00
Сусанинское ТУ:
п. Семрино: ул. Охотничья, ул. Парковая, линия 1-я (часть), пр-кт, Большой (часть).
