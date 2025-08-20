684 млн рублей инвестиций в экономику Гатчинского округа
В Гатчине состоялось заседание межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Гатчинского муниципального округа.
Рубрики: Экономика
С просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении земельных участков посредством проведения аукциона обратились как представители предприятий, так и индивидуальные предприниматели.
Члены комиссии под председательством главы администрации Людмилы Нещадим приняли решение удовлетворить все заявки. Общий объем инвестиций составит 684 млн рублей. На новых производствах будет создано 135 новых рабочих мест.
