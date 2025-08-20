Профилактика помогает предотвратить нарушения
В связи с большим количеством происшествий и в целях предупреждения гибели людей на водных объектах на всей территории Ленинградской области проходят рейды Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Рубрики: Правопорядок
Инспекторский состав Гатчинского отделения совместно с внештатными общественными инспекторами 9 и 10 августа работали на р. Оредеж и р. Тосна. В рамках контрольно-надзорного мероприятия осмотрено более 20 маломерных судов, выписано штрафов за нарушение правил пользования маломерными судами на общую сумму 15 900 руб.
Главная цель профилактической работы – это формирование культуры безопасного отдыха у воды и снижение количества несчастных случаев на акватории.
Инспекторы ГИМС во время рейдов напоминают о том, что, выходя в плавание, необходимо взять с собой документы на право управления маломерным судном и судовой билет, а также о том, что отдыхать стоит только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.
