Профилактика помогает предотвратить нарушения

Инспекторский состав Гатчинского отделения совместно с внештатными общественными инспекторами 9 и 10 августа работали на р. Оредеж и р. Тосна. В рамках контрольно-надзорного мероприятия осмотрено более 20 маломерных судов, выписано штрафов за нарушение правил пользования маломерными судами на общую сумму 15 900 руб.

Главная цель профилактической работы – это формирование культуры безопасного отдыха у воды и снижение количества несчастных случаев на акватории.

Инспекторы ГИМС во время рейдов напоминают о том, что, выходя в плавание, необходимо взять с собой документы на право управления маломерным судном и судовой билет, а также о том, что отдыхать стоит только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.