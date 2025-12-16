Земельные участки — льготникам

О предложении создать механизм использования земельных участков, который позволил бы оперативно обеспечить землей и многодетные семьи, и семьи участников СВО сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Считаю, что в нынешних условиях Земельный кодекс может работать более эффективно, если в нем будет предусмотрена норма об изъятии неиспользуемых по целевому назначению земельных участков (недострой, заросшие борщевиком частные земли) в муниципальную собственность для обеспечения участками льготников.

Предложения по внесению изменений в текст закона Ленинградская область направит в Государственную Думу РФ. Для Ленобласти такой механизм использования земельных участков позволил бы оперативно обеспечить землей и многодетные семьи, и семьи участников СВО.

Пока законодатели предусмотрели возможность продажи участков, признанных судом неиспользуемыми, только на публичных торгах. Возможность возврата земель в казну для ликвидации очередей сегодня остро необходима. При этом компенсация собственнику может быть предусмотрена в размере рыночной стоимости участка», — отметил Александр Дрозденко.