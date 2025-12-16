В храм на Въезде пришел природный газ

Утром 10 декабря в храме прошло богослужение, которое возглавил настоятель храма, иерей Николай Осяк. Участие в нем приняли прихожане церкви и представители АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». По завершении службы отец Николай сердечно поблагодарил газовиков за их работу, благодаря которой прихожанам церкви теперь будет всегда тепло и уютно. Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин преподнес храму еще один знаковый подарок — резную деревянную икону святителя Николая Чудотворца.

Как напомнил настоятель церкви, деревянный храм святителя Митрофана Воронежского входит в состав комплекса, заложенного Святейшим Патриархом Кириллом в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Это первый новый храм в Гатчине, построенный более чем за 100 лет-летний период. Церковь посвятили святителю Митрофану Воронежскому, который был духовником Петра Великого. Именно с благословения святителя осуществлялись такие судьбоносные проекты, как строительство отечественного флота, закладка Петербурга и многое другое.

Строительство нового храма в микрорайоне «Въезд» началось в июле 2015 года, и уже 20 августа 2019 года епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чин великого освящения храма в честь святителя Митрофана Воронежского. В дни церковных праздников храм на Въезде посещают до двухсот верующих. В нем регулярно проводятся службы, таинства крещения и венчания. В планах — расширение храмового комплекса, предусматривающее строительство центрального храма в честь преподобного Сергия Радонежского.

- Подключение к газу — очень важное событие для нас, - рассказал настоятель церкви. - Прежде наш храм обогревался электричеством и с помощью дровяного котла. Это обходилось очень дорого, и в помещении всё равно было недостаточно тепло, особенно в зимнее время. С подключением к сетевому газу рассчитываем значительно уменьшить расходы на отопление и создать более уютную атмосферу для прихожан. Особенно это важно сейчас, в преддверии праздников Рождества Христова и Крещения Господня.

Для гостей храма провели экскурсию по его территории, а затем был произведен торжественный пуск газа: ручку газового распределителя лично повернул настоятель церкви Николай Осяк.

Строительно-монтажные работы для газификации храма проводились оперативно, на протяжении ноября 2025 года. Как рассказал Вячеслав Бузин, было осуществлено технологическое присоединение к существующему газопроводу, построенному в 1976 году. Чтобы сохранить благоустройство района, при строительстве применили метод горизонтально-направленного бурения и бестраншейной укладки газопровода. Общая протяженность построенных газовых сетей составила 141 метр. На территории храма установили газорегуляторный пункт и газовый уличный термоблок, провели пусконаладочные работы.

Как рассказал журналистам Вячеслав Бузин, церковь святителя Митрофана Воронежского стала шестым храмом, который компания газифицировала в 2025 году. Все эти храмы относятся к Гатчинской епархии Русской Православной церкви. Всего же в Ленинградской области, начиная с 2021 года, были подключены к газу 22 религиозных объекта.

Как отмечает Вячеслав Бузин, в Гатчинском округе продолжает проводиться большая работа по газификации. В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021–2025 годы специалисты «Газпрома» построили в Гатчинском округе 7 межпоселковых газопроводов протяженностью 42 км и 16 внутрипоселковых газопроводов протяженностью 71 км. В 2025 году природный газ впервые пришел в деревни Мельница, Покровка, Горки, Кирлово, Пегелево и поселок Прибытково.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2026–2030 годы в Гатчинском округе запланировано строительство 16 межпоселковых и 42 внутрипоселковых распределительных газопроводов. Один из объектов программы — распределительный газопровод по деревне Межно — построен досрочно.

Рассказал Вячеслав Бузин и о ходе реализации президентской программы догазификации.

- В рамках этой программы в Гатчинском округе осуществлено строительство 119 распределительных газопроводов общей протяженностью 445 км, - отметил он. - На данный момент в Гатчинском округе принято более 10,6 тысяч заявок на догазификацию. Из них почти 10 тысяч уже выполнены: до участков проведены сети газораспределения. Мы осуществили пуски в 5,8 тысяч домовладений. В рамках программы догазификации в 2026–2028 годах планируется строительство 35 распределительных газопроводов. Еще 40 газопроводов со сроком реализации в 2028 году ждут подачи заявок от жителей Гатчинского округа.

Юлия Лысанюк