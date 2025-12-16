Внимание ВСЕМ!
22 декабря 2025 года с 10 до 12 часов проводится проверка готовности системы оповещения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.
Рубрики: Общество
По плану проводимой проверки задействуются телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также по региональным каналам телевидения с 10:43 до 10:44 (продолжительностью до 1 минуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик.
В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Ленинградской области сохранять спокойствие.
