Студенты из Гатчинского университета вошли в число победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

Награждение победителей пятого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» прошло в Москве в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2025».

«Всероссийский студенческий проект “Твой Ход” давно стал центром притяжения активных и инициативных студентов со всей страны. В этом году более сотни тысяч участников подали заявки на направления проекта – треки “Делаю”, “Открываю”, “Определяю”, “Вдохновляю”, Всероссийский конкурс старост академических групп “Твой Ход, староста!”, Флагманскую образовательную программу “Жить и создавать в России”, а также спецпроекты “Твой Ход х Дебаттл” и “Твой Ход х Импровизация”. В проекте сформировалось единое студенческое сообщество, которое активно развивает свои компетенции, создаёт инициативы и внедряет свои идеи на практике. Реализуемые проекты направлены на развитие культуры, науки, и молодежной политики, улучшение жизни вузов и регионов. “Твой Ход” – это действующая платформа для обмена опытом, передачи знаний и поддержания традиционных духовно-нравственных ценностей, которые связывают поколения и укрепляют единство страны», – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В пятом сезоне проекта «Твой Ход» были представлены несколько конкурсных треков, каждый из которых отражает различные направления студенческой активности. Трек «Делаю» предназначен для поддержки студенческих проектов. Его участники создают инициативы в различных областях – от социальных и образовательных до научных и культурных. В этом сезоне 12 779 студентов со всей страны представили свои проекты. На церемонии закрытия Форума были названы имена 100 победителей трека «Делаю». Лучшие идеи получают премию 1 000 000 рублей, которую можно направить на развитие проекта, оплату обучения или улучшение условий жизни.

От Ленинградской области победителями конкурсного трека «Делаю» стали:

Валерия Гафурова – Гатчинский государственный университет;

Дмитрий Животов – Гатчинский государственный университет;

Юрий Комиссаров – Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина.

Патриотический просветительский проект «Небо, спасшее Ленинград», представленный Валерией Гафуровой – это серия мероприятий, посвященных блокадному Ленинграду и военной авиации, защищавшей небо города. На конкурсный трек «Делаю» было представлено одно из мероприятий проекта — трехдневный выездной интенсив, который включал в себя: брейншторм с экспертом для генерации идеи конкурсной статьи; мастер-классы от журналистов по написанию статей; практикум с экспертами в области истории по поиску достоверной информации для статей и фактчекингу найденных материалов; личные консультации участников с журналистами и экспертами при работе над статьями; командный нетворкинг; военно-патриотическую спортивную игру «Зарница».

Проектная активность «Небо, спасшее Ленинград» направлена на решение одной из наиболее острых социально значимых проблем современности – недостатка у детей и молодежи навыков критического анализа исторической информации и работы с первоисточниками. В условиях информационной перегрузки и распространения фейковых новостей, особенно в интернет-пространстве, молодежь зачастую не обладает достаточными инструментами для поиска достоверной информации. Это приводит к искажению исторической памяти, формированию ложных представлений о ключевых событиях прошлого, таких как Великая Отечественная война, и, как следствие, к ослаблению патриотического сознания.

Проект «Молодые предприниматели Кольского», который представил Дмитрий Животов, направлен на создание и развитие молодежного предпринимательского сообщества (бизнес-клуба) в Мончегорске. Участниками клуба могут стать действующие и начинающие предприниматели Мончегорска в возрасте от 14 до 35 лет, которые хотят иметь возможность общения с единомышленниками, открыты к получению новых знаний, хотят создавать и развивать свои бизнес-проекты.

В рамках деятельности бизнес-клуба планируется проведение образовательных мероприятий по ключевым направлениям: основы предпринимательства, финансовая грамотность, маркетинг и продвижение, управление проектами, навыки лидерства и коммуникации. В проекте предусмотрена система наставничества, где опытные предприниматели Мончегорска делятся своими знаниями, консультируют и помогают начинающим предпринимателям. В онлайн формате пройдет обучение и упаковка идей в бизнес-проекты. Как результат, проект «Молодые предприниматели Кольского» поможет снизить уровень безработицы среди молодежи, повысив их занятость и создав новые рабочие места.

Юрий Комиссаров представил проект Зеленые мастерские «Экологичность = практичность» в Выборгском районе, он направлен на повышение экологической культуры населения через мастер-классы по переработке пластика, экоквизы и другие эко-мероприятия. Проект включает пять этапов: информирование, создание экоточек, создание экокультурной образовательной среды для целевых групп (обучение команды, проведение мастер-классов), участие в городских мероприятиях и оценку эффективности. Стать участником могут школьники, эко-волонтеры, трудовые бригады, жители города, а также туристы, которые смогут принять участие на общегородских мероприятиях.

Конкурсный трек «Определяю» изучает мнение студенческого сообщества России по ключевым вопросам развития высшего образования. По итогам трека 200 победителей получат подарки от партнёров. Студентка Гатчинского государственного университета Диана Лазебная была отмечена за свой вклад в обсуждение важных тем.

В рамках форума подвели итоги конкурсного трека «Вдохновляю», цель которого – раскрытие потенциала студентов и развитие единого студенческого сообщества по всей стране. В течение года региональные команды проекта «Твой Ход» проводили мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в общественную жизнь и формирование активной гражданской позиции. Участники команд прошли образовательную программу, включающую вебинары, онлайн-сессии и очные тренинги, а затем применили полученные знания для продвижения проекта «Твой Ход» в своих регионах. По результатам трека определены 15 команд, которые получили премию на развитие сообщества в 2026 году. Региональная команда проекта из Ленинградской области вошла в число победителей.

Кроме этого, вузы региона участвовали в Индексе отношения к воспитательной работе. Этот рейтинг проекта «Твой Ход» оценивает качество воспитательной и внеучебной деятельности в высших учебных заведениях.

«Пятый сезон проекта “Твой Ход” стал настоящей площадкой возможностей для студентов. В течение сезона каждый участник выбрал свой путь: кто-то развивал собственные инициативы в треке “Делаю”, кто-то делал первые шаги в молодёжной политике в треке “Открываю”. Студенты развивали умение аргументировать и отстаивать свою позицию в спецпроекте “Твой Ход х Дебаттл”, совершенствовали чувство юмора и скорость мышления в “Твой Ход х Импровизация”, а также проявляли себя в новом направлении – Всероссийском конкурсе старост академических групп “Твой Ход, староста!”. Горжусь каждым участником пятого сезона – это активные, инициативные студенты, которые уже сегодня формируют образ современной молодежи и будущее страны. Их проекты и инициативы вносят реальный вклад в развитие университетов, регионов и всей России. “Твой Ход” – про рост, смелость в идеях и действиях. Масштаб, которого проект достиг в этом году, подтверждает: наши студенты энергичные, креативные и уже меняют жизнь вокруг к лучшему. Это молодежь, которая хочет жить и создавать в России», – отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Помимо конкурсных треков, студенты региона активно включились в другие направления проекта «Твой Ход»: образовательную программу «Жить и создавать в России», карьерный центр «Твой Ход», а также спецпроект «Твой Ход x Дебаттл», который развивает ключевые коммуникативные навыки для успешной самореализации. Также студенты региона приняли участие в спецпроекте «Твой Ход x Импровизация», открывающем новые возможности для творческой самореализации через сценическую комедию.

Победа студентов из Ленинградской области в пятом сезоне проекта «Твой Ход» подтверждает высокий уровень инициативности, творческой активности и социальной ответственности молодежи региона, а также демонстрирует, что студенты активно включаются в жизнь университетов, развивают свои проекты и вносят вклад в общественные инициативы.