В рядах Юнармии пополнение

В Гатчине прошло торжественное мероприятие, посвященное Единому дню приема обучающихся Ленинградской области в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия.

Первого ноября Юнармия приняла в свои ряды активных, неравнодушных и целеустремленных ребят, готовых служить Родине добрыми делами, участвовать в общественной жизни, спорте и патриотических проектах.

В рядах Юнармии формируется чувство ответственности за свои поступки и действия, инициативность, самостоятельность – качества, характеризующие настоящего гражданина своей страны. Именно такие ребята получили в этот день заслуженные награды.

Медалями «За заслуги в юнармейском движении» награждены: Тамерлан Бигаев (Гатчинская школа № 7), Варвара Илюхина (Пламенская школа), Софья Кадцына (Гатчинский центр образования «Высший Пилотаж»), Мария Живоглядова (Веревская школа), Маргарита Михайлова (Пудостьская школа).

Вступая в ряды Юнармии, ребята дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству, которую принимал начальник призывного участка города Гатчины и Гатчинского округа Ленинградской области Андрей Чичканов. О готовности докладывали представители отрядов Софья Кадцына и Мария Живоглядова.

Мероприятия проходило в особо торжественной обстановке, и наверняка этот день посвящения в юные патриоты останется в памяти детей навсегда.

Право вручить книжки юнармейцев было предоставлено почетным гостям. Среди них – почетный гражданин города Гатчины, председатель Гатчинского общества «Жители блокадного Ленинграда» Константин Ермаков, председатель Гатчинской городской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Александр Давыдов, заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе подполковник Евгений Зиньков, заместитель председателя Гатчинского общества «Жители блокадного Ленинграда» Лидия Кириллова, начальник сектора комитета образования Гатчинского округа Ирина Пулина, директор Гатчинского дворца детского и юношеского творчества Екатерина Дергунова.

В сентябре в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» прошел открытый осенний слет юнармейских отрядов «Юные патриоты России». В соревнованиях приняли участие 28 команд из Гатчинского округа, а также Тосненского и Всеволожского районов. 1 ноября были озвучены итоги слета и вручены заслуженные награды.

В старшей группе победу одержала команда «Молот» (Кудровский центр образования). На втором месте – команда «Бастион» (Гатчинская школа № 11), на третьем – команда «Юнона» (Пригородная школа).

В младшей группе лучшей была признана команда «Кадет» (Гатчинская школа № 7). На втором месте – команда «Движ» (Веревская школа), на третьем – команда «Молот» (Кудровский центр образования).

Татьяна Можаева