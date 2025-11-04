Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.10.25 с 09:00 до 17:00
Дружногорское ТУ:
п. Дружная Горка, ул.Чащинская д.5,7,7а,5а,15 кв.1; ул. Пограничная д.41; ул. Княжеская д.23; ул. Крылова д.13а, 17; ул. Краснофлотская б/н; ул. Красницкая д.7,11; Администрация Дружногорского ТУ.
05.11.2025 с 09:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Корпикюля.
05.11.2025 с 09:50 до 18:00
Кобринское ТУ:
д. Меньково, ул. Огородная.
05.11.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
05.11.2025 с 10:00 до 18:00 кратковременно 2 раза на 30 минут
Пудостьское ТУ:
д. Хюттелево.
