Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.10.25 с 09:00 до 17:00

Дружногорское ТУ:   

п. Дружная Горка, ул.Чащинская д.5,7,7а,5а,15 кв.1; ул. Пограничная д.41; ул. Княжеская д.23; ул. Крылова д.13а, 17; ул. Краснофлотская б/н; ул. Красницкая д.7,11; Администрация Дружногорского ТУ.

 

05.11.2025 с 09:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Корпикюля.

 

05.11.2025 с 09:50 до 18:00

Кобринское ТУ:

д. Меньково, ул. Огородная.
        

05.11.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

05.11.2025 с 10:00 до 18:00 кратковременно 2 раза на 30 минут

Пудостьское ТУ:

д. Хюттелево.