Гатчинские лоскутницы – в Южном Приладожье

В основе выставки – большой коллективный арт-проект «Православная Россия» квилт-студии «Гатчина», которой руководит художник, член Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга Наталья Косьянковская. Цикл включает лоскутные панно, построенные по единому композиционному принципу.

Проект «Православная Россия» посвящен русской архитектуре и православным храмам. Интересно, что все работы из этого цикла выполнены из натурального драпа – ткани, которую сейчас не встретишь в магазинах. Панно сделаны в цветном изображении, представляя собой стильные ассиметричные композиции, не очень характерные для лоскутного шитья.

Премьера проекта состоялась в 2023 году в Архангельске, в рамках проекта «Коллекция лоскутного шитья мастеров России». Также эти лоскутные работы были представлены на фестивале «Душа России» в Москве и в гатчинских арт-пространствах.

Выставка «Православная Россия» в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» дополнена яркими орнаментальными работами разных лет, выполненными в традиционной народной технике из хлопчатобумажных тканей.

Напомним, квилт-студия «Гатчина» была основана в 2002 году. Студия – неоднократный лауреат и дипломант различных всероссийских фестивалей лоскутного шитья, с 2008 года организует Всероссийский Открытый фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье», который проходит в режиме биеннале в Гатчине.

Выставка продлится до 25 декабря.