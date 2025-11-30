«Души материнской свет»: праздник в детской библиотеке Гатчины

Каждое слово, произнесенное детьми, было наполнено искренностью и глубокими чувствами. Звучали трогательные строки о безграничной любви, заботе и нежности, которые дарят мамы своим детям.

Но вечер не ограничился только поэзией. Ребята с большим энтузиазмом взялись за творчество – сделали своими руками открытки для мам. Под руководством Н.С. Токаревой и Д.Ю. Федотовой дети с удовольствием клеили, украшали свои творения, вкладывая в каждую открытку частичку своей души. Получившиеся подарки были уникальными, каждый со своим особенным смыслом.

Праздник не обошелся без приятных сюрпризов. Все участники мероприятия от Фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом» получили заслуженные призы, которые стали приятным дополнением к ярким впечатлениям и теплым воспоминаниям.

Это событие, несомненно, оставит след в сердце каждого ребенка, потому что самое ценные минуты в жизни каждого человека – когда ты рядом с любимой мамой.

Мероприятие проведено при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа.