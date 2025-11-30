О силе материнской любви рассказывают документы Президентской библиотеки

Образ матери часто используется в произведениях культуры и искусства. О влиянии материнского воспитания на формирование личностей известных государственных деятелей, людей искусства писали историки и летописцы. В биографическом очерке, посвящённом матери императора Петра I – царице Наталии Кирилловне Нарышкиной, есть такие строки: «Великая жена, великая мать и великая царица… Ты направила первые шаги великого, ты напечатала в его юношеской душе великодушие, смирение и самоотвержение, действуя на него своим примером…». С раритетным изданием 1845 года «Биографический очерк матери Петра Великого царицы Наталии Кирилловны» можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки.

Любовь и уважение к матери в разные времена воспевали в прозе, в стихах, в письмах. В 1887 году в Санкт-Петербурге был напечатан «Полный русский письмовник: cборник образцовых писем, деловых бумаг и коммерческой переписки: в 4-х частях». Отдельный раздел издания посвящён образцам писем родителям. Кто затруднялся сам найти нужные слова, мог воспользоваться готовым текстом: «Милая и добрая моя маменька! Сердце рвётся к Вам, чтобы пожелать здоровья, счастливых дней и всего того, чего Вы только можете желать себе сами. Я люблю и уважаю Вас настолько, что без Вашего счастья нет счастья и для меня… Ужасно трудно переносить разлуку с Вами, и я нетерпеливо ожидаю свидания…». В этом же сборнике можно ознакомиться с письмами известных личностей, например, Николая Гоголя. В октябре 1843 года он поздравляет свою мать с именинами: «От души желаю вам приобретения всех душевных благ. Это первое и единственное желание, которое мы прежде всего должны желать друг другу». В конце послания есть такие строки: «…ни одно письмо не было к вам в духе такой душевной любви, как это…».

Для Александры Андреевны Блок «исключительной, самой глубокой и сильной привязанностью» был её обожаемый сын Александр – поэт-символист, один из крупнейших поэтов Серебряного века. На протяжении всей жизни они писали друг другу нежные письма. Блок называл Александру Андреевну «моя капелька», «мама-мамиселька», она его – «душенька». «На нём сосредоточилась вся её нежность, а с годами любовь эта всё углублялась», – пишет о матери Александра Блока его тётя Мария Андреевна Бекетова в своих воспоминаниях, опубликованных в книге «Александр Блок и его мать» (1925). Она также особо упоминает, как сильно повлияла мать на творчество поэта, прививая ему с детства утончённый вкус к литературе.

В годы Великой Отечественной войны в России появился образ Родины-матери, зовущей сыновей и дочерей на защиту от немецко-фашистских захватчиков. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с рукописными журналами за 1943 год, представленными в Книге подарков Матери Родине: от партизан и партизанок бригады «Дяди Коли».

О чувствах матери, которая ждёт с войны четырёх сыновей, в ноябре-декабре 1942 года в стихотворении «Мать» писал Сергей Михалков: «Она хранила бережно в комоде: / Из Ленинграда письма от Володи, / Из Сталинграда письма от Ильи, / Одесские открытки от Андрея / И весточки от Гриши с батареи, / Из Севастополя...».

Трогательные сюжеты материнской любви сохранились в репродукциях почтовых карточек Мама. Картина «Мать и дитя», скульптурах, агитационных листовках «Окружим лаской и заботой детей, пострадавших от фашистских варваров!» и других изобразительных материалах, доступных на портале Президентской библиотеки.

9 марта 1984 года советскому лётчику-космонавту, первому человеку, совершившему полёт в космос, Юрию Гагарину исполнилось бы 50 лет. Этой дате в журнале «Открытый космос» (5 марта 1984 года) была посвящена статья «Мать и сын». Анна Тимофеевна Гагарина – мать космонавта – вспоминала о герое-сыне. Она говорила о том, что её часто просят поделиться секретом воспитания детей: «А что я могу посоветовать? Никаких ведь особых рецептов нет. Да и имею ли я право советы раздавать? Думаете, у нас всё гладко было? Воспитывали ребят мы одинаково, а вот поди ж ты…».

«Высоко над землёй поднялся Юрий Гагарин, но всё лучшее в нём – от земной матери. Всё то, что она дала сыну, сконцентрировалось в нескольких мгновениях. Помните: „Пять, четыре, три, два, один… Поехали!“» – говорится в статье «Мать и сын».

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «Семья и традиционные семейные ценности в России как основа российской государственности». Материалы коллекции посвящены истории развития института семьи в России со времён Древней Руси до настоящего времени.