Доступные каналы коммуникации с судебными приставами Ленинградской области

В Личном кабинете портала Госуслуг можно воспользоваться сервисом «Цифровое исполнительное производство», предоставляющим широкий спектр услуг. К примеру, с его помощью граждане могут проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, сообщить информацию по исполнительному производству, написать заявление о причинах неисполнения требований судебного пристава. У взыскателей есть возможность подать заявление о наложении ограничений на должника, обращение об объявлении в розыск ребенка, должника и его имущества, отозвать исполнительный документ.

Для предоставления справочной информации в Управлении работает Группа телефонного обслуживания. Граждане могут позвонить по номеру телефона 8 (812) 630-35-36 и задать вопрос операторам с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу – до 16:45 часов.

Также можно обратиться в Центр телефонного обслуживания ФССП России по номеру 8-800-303-0000. Виртуальный помощник «Полина» распознает речь абонента, определит тематику запроса и синтезирует ответ. Чтобы идентифицировать обратившегося гражданина, голосовой бот запросит личные данные. После подтверждения личности, будет предоставлена информация из Банка данных исполнительных производств. После предоставления дополнительных персональных данных в виде ИНН или СНИЛС голосовой помощник предоставит расширенную информацию по исполнительному производству.

Чтобы посетить судебного пристава в запланированное время, необходимо воспользоваться электронным сервисом «Запись на прием» на официальном сайте службы. Сервис работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации на портале Госуслуг. Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим.

Кроме того, стороны исполнительного производства могут обратиться на прием к дежурному сотруднику подразделения судебных приставов. Дежурные сотрудники осуществляют прием ежедневно без предварительной записи: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу – до 16:45 часов с перерывом на обед с 13:00 до 13:45 часов.

Граждане также могут подать обращение посредством «Интернет-приемной» на сайте Управления. С помощью онлайн-сервиса в ведомство можно направить заявление, жалобу, предложения или благодарность в электронном виде.

Бумажную корреспонденцию в адрес УФССП России по Ленинградской области можно направить почтой по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80, лит. Б.

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области