Карта «Школа47» заработала для школьников Гатчинского округа
В Гатчинском округе Ленобласти официально запущена карта «Школа47» для учеников. С сегодняшнего дня около 400 школьников из 23 учреждений смогут пользоваться льготным проездом на 48 маршрутах муниципального транспорта.
Рубрики: Образование
Карта «Школа47» объединяет несколько функций: проезд в общественном транспорте, пропуск в школу и оплату питания в столовой.
Для родителей это удобный инструмент контроля: они могут отслеживать расходы ребенка на обеды и получать уведомления о времени его прихода в школу.
Источник: ЛЕН ТВ24
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.