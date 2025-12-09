Поиск на сайте
Карта «Школа47» заработала для школьников Гатчинского округа

В Гатчинском округе Ленобласти официально запущена карта «Школа47» для учеников. С сегодняшнего дня около 400 школьников из 23 учреждений смогут пользоваться льготным проездом на 48 маршрутах муниципального транспорта.

Карта «Школа47» объединяет несколько функций: проезд в общественном транспорте, пропуск в школу и оплату питания в столовой. 

Для родителей это удобный инструмент контроля: они могут отслеживать расходы ребенка на обеды и получать уведомления о времени его прихода в школу.

