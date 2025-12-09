Ленинградцы отмечают День Героев Отечества

«Меняется тактика военных конфликтов, более жестоким становятся оружие и враги нашей страны, но пока в России есть Герои, готовые защищать Родину даже ценой собственной жизни, победа будет за нами.

Мужество, товарищество, самоотверженность, смелость, решительность, благородство и порядочность — всё это не пустые слова.

С Днем Героев Отечества! Чтим память предков, равняемся на героев, вместе приближаем Победу», — написал в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В День Героев Отечества и День освобождения Тихвина от фашистских захватчиков, делегации Бокситогорского и Тихвинского районов приняли участие в торжественно-траурном митинге на территории мемориального комплекса в д. Астрачи. Они почтили память советских воинов и мирных жителей, которые дали на Астрачинском рубеже жестокий отпор фашистским захватчикам.

В Гатчинском округе к этой дате в образовательных учреждениях прошли Уроки мужества, встречи с ветеранами и участниками СВО, памятные линейки и занятия «Разговоры о важном» на тему «Россия — страна победителей!».

Так, в Пудостьской школе по случаю Дня Героев Отечества состоялась акция памяти у мемориальной доски, посвященной подвигу выпускника школы Виктора Мокрецова, погибшего при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан. Также школьники встретились с участниками локальных войн.

Школы и детские сады Гатчинского округа собрали посылки для наших солдат: консервы, печенье, мыло, чай, детский крем и конфеты. И, конечно, письма со словами поддержки, которые ребята направили на фронт.

В День Героев Отечества жители Выборга пришли в сквер Мужества, чтобы отдать дань памяти землякам — доблестным сынам России — защитникам Родины.

В торжественной церемонии возложения цветов к воинскому мемориалу приняли участие ветераны Вооружённых Сил РФ, студенты и школьники, их наставники из «Движения Первых», волонтёры Дома молодёжи, а также официальные лица.

Особые слова прозвучали в адрес земляков, которые находятся на передовой в зоне СВО. Их самоотверженность, смелость и решительность при выполнении боевых задач отмечены государственными наградами, в том числе посмертно.

В ходе памятной церемонии представитель военного комиссариата Выборга и Выборгского района вручил семьям павших ордена Мужества, медаль «Участник специальной военной операции», медаль Суворова.

В Тосно в Гимназии №2 открыли парту Героя, посвященную выпускнику гимназии, погибшему в зоне специальной военной операции — Сергею Сергеевичу Егорову. Парту торжественно открыли мама и супруга Сергея Егорова.

В Совете ветеранов Кингисеппского района состоялась встреча поколений: вместе собрались представители Совета ветеранов Кингисеппского района, ветераны локальных войн, участники СВО, мамы погибших воинов, курсанты военно-патриотического клуба «Армеец».