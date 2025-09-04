Ветеранам СВО – самую востребованную профессию
Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске запустил для участников СВО и членов их семей курс профессиональной переподготовки по профессии «Сварщик».
Рубрики: Общество
Освоить новую, востребованную на рынке труда и высокооплачиваемую профессию с зарплатой 150-200 тыс. рублей можно уже сейчас.
Срок обучения: 2 месяца — с 1 сентября по 31 октября.
По окончании курса Мультицентр содействует в трудоустройстве.
Во время обучения предоставляется бесплатное проживание и питание, а также социальные услуги, психологическая и юридическая помощь, медицинская реабилитация.
Запись по телефону: +7 (921) 377-47-47 Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4. Мультицентр социальной и трудовой интеграции
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.